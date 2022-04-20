中油大林廠工安意外 外包商人員下水7分鐘突昏迷不治

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中油大林廠（圖）王姓外包商工人18日下水檢修高雄港外海浮桶，突因不明原因昏迷，經同事搶救送醫仍宣告不治。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）

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（中央社記者洪學廣、蔡孟妤高雄20日電）中油大林廠王姓外包商工人18日下水檢修高雄港外海浮桶，突因不明原因昏迷，經同事搶救送醫仍宣告不治；中油指出相關流程均符規定，明天將解剖複驗釐清死因。

高雄港務警察總隊說明，58歲王姓中油外包商人員18日上午8時多和同事前往高雄港外海3海哩處，下水實施中油大林廠2號浮筒檢修，但水面上同事7分鐘後發現王男沒有呼吸聲，經呼叫未獲回應，另名同事下水才發現王男已經因不明原因昏迷。

高雄港務警察總隊指出，王男同事將他拉上岸後先實施心肺復甦術，隨後將他送醫，但仍在當天上午10時45分宣告不治；經報請高雄地檢署檢察官會同法醫相驗，將於明天進行解剖複驗，以確認確切死因。

對此，中油發言人張瑞宗接受中央社記者訪問表示，當時作業流程均符合相關規定，有做行前教育，說明工作環境、叮嚀工安注意事項等，相關資料已交高雄市政府勞工局勞檢及高雄地檢署調查中，以釐清事故原因。

勞工局表示，事發地點在外海，目前已在進行調查中，釐清有無工安、作業疏失等，待完成調查後，會根據調查結果，依法處理。（編輯：陳仁華）1110420