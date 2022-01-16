高雄港工安2死 陳其邁：重罰並移送法辦

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高雄港華運倉儲興建儲槽工程15日發生工安意外，因升頂油壓千斤頂失效，導致內槽滑落、鷹架倒塌，釀2死、6傷；高市勞工局16日表示，將追究相關責任。（高雄市勞工局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年1月16日

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（中央社記者蔡孟妤、曾以寧高雄16日電）高雄港華運倉儲興建儲槽工程昨天發生工安意外，造成2死6傷，高市勞工局今天表示，將追究相關責任，並重罰新台幣最高30萬元罰鍰。高雄市長陳其邁說，也會移送法辦，且缺失改善後才能復工。

高雄市政府勞工局對中央社記者表示，華運倉儲興建儲槽工程，由中鼎公司承包施作，中鼎公司再下包給元合工程行等業者施工。華運倉儲興建中的儲槽昨天下午因升頂油壓千斤頂失效，導致內槽滑落、鷹架倒塌，造成8名工人跌落，釀2死、6傷。

陳其邁今天接受媒體聯訪時表示，施工等過程顯然有疏失，除了重罰相關業者人員，也會移送法辦，並要求立即停工，所有缺失改善後才能復工。

勞工局勞檢處等人員上午也再到工地勘察，勞檢處專委何明信接受媒體聯訪表示，會以職業安全衛生法及營造安全衛生設施標準等法令，追究雇主和現場相關負責人員責任，目前已要求全面停工，將再依法處以最高30萬元罰鍰。

中鼎公司專案經理傅孔交上午在工地接受媒體聯訪表示，昨天約下午4時多發生油壓系統故障，導致內槽滑落，約4~5公尺高的鷹架也跟著倒塌，造成鷹架上施工工人跌落，已陸續到醫院慰問與發放慰問金。

傅孔交強調，在頂升動作之前，設備已檢查確認沒有問題，但是作業後才發現有2部設備故障，並非有故障還進場施工。

元合工程行負責人胡寶元接受媒體聯訪說，上鷹架的工人都有繫勾安全帶，但鷹架倒塌，安全帶勾在鷹架上，工人才會跟著墜落。

胡寶元也說，2名死者都是做了20、30年的老師傅，工作狀況良好，這是從沒遇過的突發狀況，已與工人家屬聯繫，會全權處理就醫與後事等相關事宜。

高雄地檢署上午則發布訊息表示，目前承辦的港警正在製作死者家屬筆錄，預計下午報驗。（編輯：陳仁華）1110116