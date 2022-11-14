鴻海劉揚偉：台灣是打造電動車生態系的可靠夥伴

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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）鴻海董事長劉揚偉今天表示，創造未來經濟成長需要分享、合作、共榮等3大要素，打造電動車生態體系是產業轉型升級的關鍵之一，台灣將是值得信賴和可靠的夥伴。

劉揚偉受邀出席在印尼峇里島舉行的G20系列活動B20峰會，今天上午以「運用創新力量，創造未來經濟成長」為題發表專題演講。

劉揚偉指出，此刻是歷史關鍵的前夕，氣候變遷、COVID-19疫情、地域衝突、主要國家科技競爭等因素，正深刻影響產業，產業創新是未來均衡發展的重要路徑。

劉揚偉認為，創造未來經濟成長需要分享、合作、共榮等3大要素。在分享部分，劉揚偉指出，今年全球人口將增加至80億人，一半人口居住在7大主要國家，這些人口眾多國家的勞動力，反映出流動性高且願意付出的特質，願意擁有技能以增加收入、提升生活水準。

劉揚偉指出，鴻海集團在許多實際領域成為積極的行動者，擴大新興經濟體的科技產業規模，協助開發中國家投資振興產業，儘管過程困難且難免失誤，但鴻海集團在協助過程中做得越來越好。

劉揚偉表示，鴻海集團與股東、客戶、許多國家的中央或當地政府、以及廠區所在的社區等維持密切合作關係。

他指出，落實科技和創新一直充滿挑戰，不過鴻海集團和台灣許多企業已有數十年深厚經驗，願意與印尼分享經驗，並在不重蹈以往錯誤的條件下，協助快速發展產業。

在合作部分，劉揚偉表示，BOL（Build Operate and Localize，構建運營本地化）商業模式是3大關鍵字，可讓內需市場發展相適應的供應鏈體系，鴻海集團與印尼Indika能源公司（Indika Energy）將合資成立PT Foxconn Indika Motor（FIM）公司，布局電動車和淨零碳排應用生態系，就是明顯的例子。

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在共榮方面，劉揚偉指出，在現代社會中，共榮的定義包括更乾淨、更綠化及更智慧，現在超過100個國家正考量或已設定淨零碳排時程，其中至少有33個國家將其立法或成為重要政策項目。其中，轉型一國的交通網絡和移動生活方式，是邁向淨零碳排目標的路徑之一。

他認為，打造電動車生態體系不僅可提升一國的國民生產毛額（GDP），更可加速產業供應鏈多元化，並創造更多就業機會，台灣是值得信賴與可靠的夥伴。（編輯：張良知）1111114