期交所：今年前10月期貨交易量達3.19億口 夜盤增溫

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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）台灣期貨交易所董事長吳自心今天表示，今年到10月底，期貨市場交易量雖較去年同期微幅減少，但累計交易量仍突破3億口，達3.19億餘口，其中夜盤因避險需求持續增溫。

期交所下午舉辦「期貨商負責人座談會」，邀請各專兼營期貨商及證券商經營期貨交易輔助業務總公司負責人及分公司經理人面對面，就期貨市場發展趨勢等重要議題充分交換意見， 相關座談會是期貨業年度盛會。

吳自心致詞表示，儘管今年以來到10月底止，國內股市成交值減少約3成，期貨市場雖也較去年同期微幅減少，但累計交易量仍突破3億口，達3.19億餘口，其中夜盤因避險需求持續增溫，交易量仍呈現成長態勢。

期交所持續推動新商品及各項制度革新，在新商品，6月27日推出半導體30期貨及航運期貨、11月9日推出台指選擇權、小型台指期貨雙週到期契約商品。

在結算制度，7月25日開辦店頭衍生性商品集中結算業務，在交易制度，6月27日將ETF期貨納入夜盤交易商品，同日將動態價格穩定措施擴大適用至電子及金融選擇權，11月7日再及於ETF選擇權。（編輯：潘羿菁）1111114