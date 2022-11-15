台歐經貿升溫 前10月對歐盟出口成長14.9%

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（中央社記者潘姿羽台北15日電）台歐關係持續升溫，經貿往來也更加密切，根據主計總處最新國情統計通報，今年1至10月，台灣對歐盟出口年增14.9%、進口成長8.8%。

主計總處國情統計通報引用財政部統計指出，去年台灣對歐盟會員國貿易總額為687.5億美元，年增32.5%，近5年平均每年成長9.7%，為歐盟市場第13大貿易夥伴。

主計總處表示，隨著貿易關係升溫，歐盟27個會員國已有16國在台灣設辦事處，而今年1至10月貿易總額已達626億美元，成長11.6%。前10月台灣對歐盟出口297.2億美元，年增14.9%；自歐盟進口328.8億美元，成長8.8%。

觀察去年台灣對歐盟出口表現，出口額為318.1億美元，年增近4成，較105年增加109.6億美元，平均年增8.8%，其中出口主要貨品以資通與視聽產品增25.9億美元、基本金屬及其零件增22.1億美元、運輸工具增19.7億美元、電子零組件增7.3億美元、機械增7.1億美元較多。

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依國別觀察，去年對德、荷、義、比4國出口占對歐盟出口67.8%，與105年比較，以對荷蘭出口增36.1億美元、德國增22.8億美元較多。

去年台灣自歐盟進口369.4億美元， 年增27.4%，較105年增145.6億美元，平均年增10.5%，其中進口主要貨品以機械增70.3億美元、化學品增14.8億美元、電機產品增14.2億美元、光學及精密儀器等增9.7億美元、電子零組件増7.0億美元較多；依國別觀察，去年自德、荷、 法、義4國進口占自歐盟進口逾6成。（編輯：趙蔚蘭）1111115