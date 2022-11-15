中華電拚淨零 號召企業共同響應永續

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（中央社記者江明晏台北15日電）中華電信投入淨零，已設定2030年範疇一至三的碳排放皆較2020年減半，且IDC機房全面使用再生能源及辦公場域淨零排放、2040年達成RE100、2050年達成全面淨零碳排的目標，號召企業共同響應永續。

中華電信總經理郭水義14日出席「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」，與經濟部次長曾文生、台灣證券交易所總經理簡立忠及國泰金控總經理李長庚共同討論企業邁向淨零的永續領導思維。

郭水義指出，中華電信透過兩項重點來邁向淨零，第一，設定「遠大的目標」，中華電信已設定2030年範疇一至三的碳排放皆較2020年減半，且IDC機房全面使用再生能源及辦公場域淨零排放、2040年達成RE100、2050年達成全面淨零碳排的目標。

第二，「以終為始規劃路徑」，為達成2030年碳排放減半目標，中華電信規劃以推動「節電減碳」達到1/5減碳目標、使用「再生能源」進行4/5減碳目標，2040年RE100目標，「節電減碳」及「再生能源」占比約各半，終至2050年全面淨零。

郭水義總並分享中華電信淨零路徑，他表示，中華電信已規劃詳細的減碳具體作為。範疇一方面，中華電信擁有數量龐大的電信工程車，未來將逐年拉高工程車採用電動車的比率；範疇二的部分，主要以科技化方法節降網路機房耗能，包括提升IDC機房電力使用效率以利有效節電，113年初透過3G汰停達成每年節電約1億度，PSTN IP化也可協助達成每年節電約1.9億度，5G C-RAN則可每年節電約1.3億度。

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此外，中華電信同時加入國際組織IOWN（Innovative Optical and Wireless Network），與國際大廠攜手，研發更省電、更高傳輸容量、更低延遲的全光化網路。再生能源採購方面，2026年前以短期合約為主，2026年後離岸風電到位，將洽談CPPA長約；範疇三將著力於擴大綠色採購和帶動供應鏈共同減排。

郭水義強調，根據多方資料顯示，各企業的範疇三碳排放占比均達2/3以上，台商應將「淨零碳排」視為商機而非負擔，若能數位轉型成功，不僅環境能永續，企業將更具競爭力。（編輯：趙蔚蘭）1111115