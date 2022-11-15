東元電動車動力系統業績看增3成 規劃印度布局產能

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（中央社記者鍾榮峰台北15日電）電機大廠東元今天預期，今年電動車動力系統業績可年成長3成，明年機電系統業績可持平，智慧能源業績料大幅成長，智慧生活業績有望平穩向上；印度新廠預計明年第1季投產，可能在印度加入電動車產能。

東元下午舉行線上法人說明會，展望第4季，東元預估機電系統營收可年成長7%至11%，智慧能源營收估年成長33%至37%，智慧生活營收可能年減12%至16%；東元預估第4季毛利率落在22%至26%區間。

法人問及台電強韌電網計畫對業績挹注程度，東元總經理范炘表示，這對東元是好機會，東元著墨大電力解決方案，在台電分散式、強固電網等工程都可參與，希望明年新產品可對應強韌電網計畫，讓業績更上層樓。

展望明年營運，范炘表示，機電系統事業群的傳統馬達變頻方案，中國大陸和台灣市場需求趨緩，不過在北美市場續健康成長；在節能方案，全球因應氣候暖化的需求有助東元業績穩健，預估明年在機電系統業績可持平。

在智慧能源，范炘預估明年業績可大幅成長；至於智慧生活的家電事業，可能承壓較大，主要是中國大陸和台灣第4季需求開始趨緩，但預期明年智慧生活事業業績可平穩向上，主要是商業空調需求仍穩健。

在印度新廠布局，范炘預計明年第1季可投產，新廠初期年產能預估5萬顆馬達，東元也與印度電動車廠探討合作規劃，可能在印度加入電動車產能，目前正在規劃中。

電動車動力系統方面，范炘預期今年東元在相關領域業績可較去年成長3成，電動貨卡第4季開始試量產出貨，預估明年電動貨卡業績可微幅成長。

東元第3季合併營收新台幣148.16億元，季增1.87%，年增12.78%，主要是機電系統在北美及歐洲地區營收走揚，以及智慧能源工程營收持續成長；第3季毛利率22.5%，季減0.5個百分點，年增1.4個百分點，主要是馬達產品售價調漲、以及美元匯率升值。

東元第3季營業外收入2.35億元，較去年同期13.69億元減少約82.8%，主要是今年股市波動，因此認列金融資產未實現評價損失2.5億元，但去年同期股價上漲，認列金融評價利益3.1億元。

東元第3季稅後獲利10.83億元，季增6.09%，年減31.4%，單季每股基本純益（EPS）0.51元，優於第2季EPS 0.48元、低於去年同期EPS 0.75元。

累計東元前3季合併營收432.57億元，年增15.38%，前3季累計獲利24.52億元，年減40.44%，前3季每股基本純益1.16元，低於去年同期EPS 1.96元。

從前3季營收比重來看，機電系統占東元整體營收比重約52.6%，智慧能源占比約15.9%，智慧生活占比約25.6%。

從市場比重來看，前3季北美市場占比約30%，中國大陸和歐洲市場各占近2成，台灣占比約13%，其他市場則包括東南亞和澳洲等。（編輯：楊蘭軒）1111115