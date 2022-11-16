裕隆：納智捷新車預購2.5萬輛 明年第4季生產

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（中央社記者潘智義台北16日電）裕隆汽車副總經理李建輝今天在線上法人說明會表示，納智捷N7新車款預購訂單約2.5萬輛，預計2023年第4季生產，陸續出貨至2024年第1季。

李建輝指出，隨著新品牌及新改款車型陸續推出，為國內新車市場注入活水，但因美國升息、中國疫情管控等影響，且晶片供需尚未平衡，通膨壓力使各國央行持續貨幣緊縮政策，整體景氣擴張力道趨緩。

裕隆統計，2022年1至10月台灣汽車市場總銷量33.7萬輛，較去年同期減少5.6%，新車市場銷量受車用晶片短缺影響，導致銷售台數較去年衰退；保守預估全年台灣汽車銷量約42萬輛。

裕隆指出，2022年1至10月中國汽車市場總銷量為2197.5萬輛，年增4.6%，其中乘用車銷量1921.8萬輛，年增13.7%；主因購置稅減徵及政策推出各項優惠措施，促進消費並帶動汽車市場活絡，預估2022年中國整體汽車市場銷量2750萬輛。

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裕隆說明，防疫險造成裕隆轉投資新安東京產險虧損，新安東京在今年第3季底稅後損失新台幣316.81億元，裕隆認列68.32億元。雖然前3季每股稅後虧損1.98元，若扣除認列新安產險虧損，每股稅後盈餘近4.9元。

商業區開發部分，裕隆推出商場預計2023年第3季開業，建物樓層為地下3樓至8樓，約為4.3萬坪，地下1樓至4樓為誠品商場、5樓至6樓為商場、7樓至8樓為威秀影廳；已完成商場執照變更並點交給各主力租戶，室內裝修工程作業陸續進行中。（編輯：張均懋）1111116