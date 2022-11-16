政策解封 中華車：第4季認列產險虧損可望明顯縮小

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（中央社記者潘智義台北16日電）中華汽車副總經理錢經武今天在線上法人說明會表示，前3季認列轉投資新安東京產險虧損新台幣86.27億元，造成每股虧損8.51元，若排除新安產險影響，每股盈餘6.96元，優於去年同期。

錢經武指出，因政策解封，新安東京產險防疫險理賠情況可望大幅改善，中華汽車第4季認列產險虧損可望明顯縮小。

中華車表示，雖然認列轉投資新安產險虧損，但因公司有很高的保留盈餘，所以仍規劃配息，不過，最終結果還是必須由股東會決定。

針對四輪市場台灣內銷市場，他估計2022年提車約4.5萬輛；2023年因加速新車型、新品牌導入，全年提車可達5.3萬輛，年增約18%，其中1.4萬輛為三菱品牌，占26%，MG約1萬至1.1萬輛，占19%，其餘為CMC品牌。

另外，四輪事業外銷市場，中華車推出全新得利卡外銷中美洲、大洋洲、中東等市場，但因通膨與美國升息衝擊消費意願，影響上半年業績，但第3季起恢復正常水準，預估全年成車外銷1000輛，2023年可望略增至1050輛。

中華車轉投資福建奔馳前3季銷售2萬6644輛，預估今年全年可達3.7萬輛。

中華車統計，今年前3季合併營收218.55億元，年減11.6%，營業利益17.19億元，年減8.9%，稅後虧損44.85億元，每股虧損8.51元。（編輯：楊凱翔）1111116