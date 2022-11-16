海巡署千噸級巡防艦彰化艦交船 搭載鎮海武器系統

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北16日電）台船公司承造海洋委員會海巡署艦隊分署的1000噸級巡防艦「彰化艦」，今天舉辦交船儀式。台船表示，彰化艦搭載中科院開發的鎮海武器系統，取代40快砲，可裝載42枚2.75吋火箭彈，負責水面近戰防禦任務。

台船透過新聞稿表示，海巡署為加強巡邏台灣海域，保護漁民及更新老舊船艦，規劃籌建6艘1000噸級巡防艦，並由台船承攬。首艘彰化艦今天上午在台船基隆廠舉行交船，第2艘台中艦也在同日舉行下水。

台船指出，新造1000噸級巡防艦滿載排水量2167噸，船身全長98.5米、寬13.2米、深7.6米，船速可達24節，相較過去1000噸級巡防艦更長、更大，耐浪性更強，同時具備夜間海上搜救能力，在海象風浪5級狀況時，可持續且有效供直升機緊急起降；另配有新式衛星寬頻網路系統，能提升各艦與陸基通訊與即時資料的交換。台船表示，武器系統方面，搭載中科院開發的鎮海武器系統，取代40快砲，該系統射程約10公里，可裝載42枚2.75吋火箭彈，負責水面近戰防禦任務，對射距內目標具威嚇與攻擊的能力。

台船提到，系統具備遙控與集火模式射擊，搭配熱顯像系統，以及選用夜間照明彈，可強化海上嚇阻及夜間搜救效能，全天候擔負船艦警戒任務，降低人員臨戰風險，節省人力操作。

台船指出，為強化蒐證及搜救能力，新造1000噸級巡防艦設置夜視系統，可於惡劣海象下執行全天候監視作業，另配有飛行甲板，可供空勤總隊直升機起降，進行人員運補及傷患後送等作業。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台船指出，新造1000噸級巡防艦同時配備4支水平射程達120米高壓水炮，在東北季風期間海象惡劣海域執行護漁及查緝走私偷渡等勤務，可有效打擊越界作業漁船，提升台灣海域執法與護漁能量。

台船提到，此外，新造1000噸級巡防艦左右兩舷配有兩艘最高航速35節的警備救難艇，可從母艦放下執行救援及緝私任務，有效提升台灣海域執法與護漁能量，更兼具執行海上救難任務。（編輯：蘇志宗）1111116