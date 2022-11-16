合庫金：展望景氣看3指標 明年房市量跌價向下緩修

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（中央社記者張璦台北16日電）金融市場持續震盪，合庫金今天表示，台股占整體投資部位約3%，目前應無再加碼空間；同時，預估明年房市呈現「交易量跌，房價向下緩修」，展望景氣，則將觀察通膨、升息、中國解封後供應鏈的恢復情況等3大指標。

合庫金控今天舉行第3季線上法人說明會，合庫金表示，受到今年資本市場震盪，導致金融商品處分及評價損益減少，及證券業受股市總成交值衰退而影響獲利，今年截至9月稅後合併淨利為新台幣152.99億元，較去年同期減少7.08%。

不過，合庫金表示，受惠於國內外啟動升息循環，利差持續擴大，正面效益逐步反映，第3季獲利已較上季增加22%。

會中，媒體關切國內外景氣，合庫金指出，以第4季來說，全球仍受通膨影響，主要國家央行貨幣政策持續緊縮，俄烏戰爭未緩解，歐洲能源供應存在不確定性，中國持續清零，這些因素將使全球消費需求降溫，衝擊製造業景氣及全球經濟成長。

合庫金表示，展望明年，國際機構認為全球經濟成長將趨緩；合庫金後續將觀察通膨是否獲得控制，美國聯準會（Fed）升息腳步是否停止或趨緩，以及中國解封後供應鏈的恢復情況等3大指標。

國內部分，合庫金指出，雖會受到全球景氣降溫影響，尤其是半導體廠商面臨庫存調整，造成台灣出口動能減緩，不過近期國內COVID-19疫情受到控制，民間消費回溫，有助提升國內景氣及就業、薪資，明年經濟成長可望與今年持平。

針對台股投資部位，合庫金表示，占整體投資部位的約3%；由於目前經濟震盪幅度還是相當大，將審慎布局，選擇營運穩健、具有配息能力的績優股，機動調整投資組合及操作策略；至於有多少加碼空間，合庫金指出，由於有在管控投資部位，「應該是沒有加碼的空間」。

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房市方面，合庫金指出，截至今年10月底，子銀行房貸餘額6164億元，較去年底增加245億元，成長4.14%；展望明年，央行等部會為穩定房價祭出的措施持續發酵，美、台升息影響下，房市交易量減緩，但建材價格維持高檔、缺工問題仍在，房價具僵固性，下跌空間有限，預期明年房市呈現「交易量跌，房價向下緩修」。

此外，合庫金表示，除了持續耕耘國內市場外，為拓展海外金融版圖，開創獲利空間，並掌握東南亞地區經濟成長商機，子公司合庫銀行新加坡分行申設案已於11月2日向金管會遞件申請，未來將利用該據點前進東協樞紐地區，提供客戶區域內完善金融服務。（編輯：潘羿菁）1111116