應用材料報佳音 京鼎帆宣第4季營運可望同步走高

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（中央社記者張建中新竹18日電）半導體設備廠應用材料（Applied Materials）2022會計年度第4季營運表現及2023會計年度第1季展望皆優於預期，盤後股價勁揚逾3%，合作夥伴京鼎及帆宣第4季營運也可望有不錯表現，將同創新高。

受惠晶圓代工及邏輯業務成長，應用材料第4季營收攀高至67.5億美元，年增1成，優於市場預期的64.5億美元。應用材料預期，2023會計年度第1季營收將介於63億至71億美元，優於市場預期的63.4億美元。

應用材料預期，隨著供應鏈瓶頸化解，將有助於滿足更多訂單。至於美國對中國出口管制，2023年可能影響約25億美元營收。應用材料財報表現與展望優於預期，激勵盤後股價勁揚逾3%。

在半導體市場需求熱絡下，京鼎預期，第4季營收可望較第3季再成長，續創新高；帆宣第4季營收也將續創新高，兩公司今年營收將同創新高。

受地緣政治及記憶體市況不理想影響，京鼎對明年營運展望保守，預期可能較今年小幅下滑。帆宣因有一半業績來自廠務工程貢獻，在半導體廠客戶建廠動能依然強勁下，明年業績仍可望維持高檔水準。（編輯：張均懋）1111118