手機新品上市支撐 第3季製造業產值年增3.75%

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（中央社記者鄭鴻達台北18日電）經濟部今天指出，今年第3季製造業產值達新台幣4兆3608億元，年增3.75%，主要因各大品牌行動裝置新品上市、新興科技與數位轉型商機等因素，支撐資訊電子產業產值成長，但傳產市況不佳，降低整體表現。

經濟部統計處今天公布第3季製造業產值4兆3608億元，與去年同期相比雖維持正成長，較第2季4兆5126億元低。統計處分析，這是因傳產市況不佳，致化學、鋼鐵產業安排設備檢修或減產因應，拉低整體成長。

不過統計處指出，產值會受價格波動影響，若單純觀察產量，今年第3季製造業生產指數138.29，為歷年同季新高，較上年同季增加0.13%。

統計處分析，資訊電子產業方面，電子零組件業產值1兆3897字元，續創歷年單季新高，成為最主要推升製造業產值成長的來源，年增11.90%。

其中，積體電路業因國際品牌科技新品備貨效應，加上高效能運算、車用電子等新興科技應用推升晶片需求，產值攀升至7846億元，創歷年單季新高，年增達43.83%。

液晶面板因終端產品需求疲軟，價量齊跌，產值年減54.58%；電腦電子產品及光學製品業因資料中心相關設備需求暢旺、缺料情況改善，帶動伺服器及網通設備產出增加，產值年增26.54%。

傳產方面，統計處分析，因終端市場消費動能減弱，產業鏈面臨庫存調整，業者以調降產能因應，化學原材料業、基本金屬業產值分別年減18.54%及19.31%。

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石油煤製品業，受惠國際油價維持高檔，且業者拓展油品外銷市場，產值年增47.52%；機械設備業產值年增3.41%，是因半導體廠持續擴增產線；汽車及其零件業因台灣車市買氣熱絡、新車改款上市及料件短缺情況趨緩，產值年增達11.76%。

展望未來，統計處認為5G、高效能運算、車用電子等新興科技應用，及消費電子新品上市，都有助維繫台灣製造業生產動能，仍需謹慎觀察全球通膨與升息、俄烏戰事延續、中國持續清零等變數的影響，審慎因應。（編輯：張均懋）1111118