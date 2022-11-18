更多編輯台推薦新聞：
歐媒：習近平G20外交復出秀 釋出利多分化歐盟
國際

歐媒：習近平G20外交復出秀 釋出利多分化歐盟

地球人突破80億 從台灣流行音樂歌詞看世界人口變化
專題

地球人突破80億 從台灣流行音樂歌詞看世界人口變化

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看
政治

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看
娛樂

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
FTX破產客戶損失拿得回來嗎？可能發展一次看
首頁 / 產經

手機新品上市支撐 第3季製造業產值年增3.75%

2022/11/18 12:54
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭鴻達台北18日電）經濟部今天指出，今年第3季製造業產值達新台幣4兆3608億元，年增3.75%，主要因各大品牌行動裝置新品上市、新興科技與數位轉型商機等因素，支撐資訊電子產業產值成長，但傳產市況不佳，降低整體表現。

經濟部統計處今天公布第3季製造業產值4兆3608億元，與去年同期相比雖維持正成長，較第2季4兆5126億元低。統計處分析，這是因傳產市況不佳，致化學、鋼鐵產業安排設備檢修或減產因應，拉低整體成長。

不過統計處指出，產值會受價格波動影響，若單純觀察產量，今年第3季製造業生產指數138.29，為歷年同季新高，較上年同季增加0.13%。

統計處分析，資訊電子產業方面，電子零組件業產值1兆3897字元，續創歷年單季新高，成為最主要推升製造業產值成長的來源，年增11.90%。

其中，積體電路業因國際品牌科技新品備貨效應，加上高效能運算、車用電子等新興科技應用推升晶片需求，產值攀升至7846億元，創歷年單季新高，年增達43.83%。

液晶面板因終端產品需求疲軟，價量齊跌，產值年減54.58%；電腦電子產品及光學製品業因資料中心相關設備需求暢旺、缺料情況改善，帶動伺服器及網通設備產出增加，產值年增26.54%。

傳產方面，統計處分析，因終端市場消費動能減弱，產業鏈面臨庫存調整，業者以調降產能因應，化學原材料業、基本金屬業產值分別年減18.54%及19.31%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

石油煤製品業，受惠國際油價維持高檔，且業者拓展油品外銷市場，產值年增47.52%；機械設備業產值年增3.41%，是因半導體廠持續擴增產線；汽車及其零件業因台灣車市買氣熱絡、新車改款上市及料件短缺情況趨緩，產值年增達11.76%。

展望未來，統計處認為5G、高效能運算、車用電子等新興科技應用，及消費電子新品上市，都有助維繫台灣製造業生產動能，仍需謹慎觀察全球通膨與升息、俄烏戰事延續、中國持續清零等變數的影響，審慎因應。（編輯：張均懋）1111118

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族