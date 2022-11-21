明年可否續發股利？國泰金李長庚：會盡最大努力

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（中央社記者謝方娪台北21日電）國泰金控今天舉行第3季法說會，法人聚焦國泰金明年是否可配發股利，國泰金總經理李長庚表示，若市場沒有惡化，一定會盡最大努力，符合主管機關要求及投資人需求。

今年股債動盪衝擊壽險業淨值，國泰人壽10月1日起進行金融資產重分類，帶動稅後淨值回升新台幣2426億元，也讓母公司國泰金每股淨值大增18.4元至33.8元，不過截至今年第3季底，即使扣除資產重分類影響數，國壽金融資產未實現損失還有高達2479億元。

除此之外，應金管會要求，壽險子公司必須就資產重分類影響數提特別盈餘公積，母金控同樣要提列，引起法人關切明年國泰金配發股利能力。

國泰金財務長陳晏如表示，截至今年9月底國泰金未分配盈餘相當厚實、超過2400億元，不過今年資本市場相對動盪，子公司國壽OCI（其他綜合損益）項下有未實現損失。

陳晏如說，國壽在10月起進行資產重分類，帶動稅後淨值回升2426億元，應金管會要求，不僅國壽、金控端也要提列同等金額的特別盈餘公積，的確會限制金控發放股利的量能空間。

陳晏如指出，國泰金有在研議其他盈餘分配可行方案，截至今年9月底，國泰金法定盈餘公積有737億元、資本公積達1770億元以上，合計逾2500億元，不過是否可作為配發股利來源，需和主管機關進一步討論溝通，取得主管機關核可。

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李長庚指出，所有投資人都很關心股利議題，前3季資本市場變動相對辛苦，不過目前美股美債均有一定程度回升，台股也呈現反彈，若市場沒惡化，國泰金一定會盡最大努力，在股利發放上，努力符合主管機關要求及投資人需求。

另針對今年尾牙規劃，李長庚表示，有員工反映已經熬了3年，今年可否舉辦實體尾牙，國泰金有聽到員工聲音，不過為同時兼顧防疫需求，今年授權各子公司依需求分開辦理實體尾牙，但不會舉辦集團大型尾牙，以避免大規模感染影響工作效率。（編輯：潘羿菁）1111121