觀望氣氛濃厚 新台幣連5貶收31.213元

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（中央社記者潘姿羽台北22日電）市場觀望氣氛濃厚，新台幣匯率陷入區間整理，今天收盤收在31.213元，微貶0.3分，連續5個交易日貶值，交投冷清之下，台北及元太外匯市場總成交金額僅9.29億美元。

美國聯準會利率決策的會議紀錄即將出爐，市場盼從中窺得聯準會未來升息路徑的蛛絲馬跡，市場情緒轉為保守觀望。

外匯交易員表示，外資在匯市有進有出，但動作都不大，儘管台股走揚，帶動新台幣由貶翻升，但午後回吐漲幅，終場以31.213元作收，貶破31.2元，盤中最高31.155元、最低31.230元。

外匯交易員指出，這幾天匯市觀望氣氛濃厚，交投冷冷清清，市場靜待聯準會會議記錄出爐，盼從中掌握聯準會對於後續升息路徑及終端利率等看法，屆時美元指數走勢以及外資動向，也將成為牽動新台幣匯率的關鍵因素。（編輯：林淑媛）1111122