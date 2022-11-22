壽險業提議改變淨值比監理計算 保險局有顧慮未同意

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（中央社記者謝方娪台北22日電）為因應後續可能的淨值風暴，壽險公會提議金管會進行淨值比監理時可改以攤銷後成本（AC）為基礎，金管會保險局認為9月已針對淨值比有監理調整措施，並未同意。

美國升息未歇，為減緩現行財報資產負債面會計配比不一致對淨值的衝擊，壽險公會希望保險資本監理與財報表達可依不同目的予以區隔，建議金管會進行淨值比監理可採攤銷後成本為評價基礎，以降低短期受升息影響程度，允當體現壽險業經營體質。

金管會保險局主秘蔡火炎今天證實壽險公會21日已初步至保險局交換意見，壽險公會並未想變動會計上淨值比算法，只是希望監理上能有另外一個計算基礎。

不過，蔡火炎說，保險局9月22日已公布淨值比監理調整措施，若業者連2期淨值比未達標，金管會將綜合評估壽險業實際清償能力是否有弱化，若沒有弱化，將督促業者落實財業務改善計畫，即不一定會強制要求業者增資。

蔡火炎表示，經過21日與壽險公會溝通，保險局有提出監理上的顧慮讓壽險公會明白，「業者提此建議，不外乎希望我們監理上可有些考量，但實際上，我們9月公布淨值比監理調整措施，已有說明我們會做怎樣的考量，對他們而言應已有解決方法」。

蔡火炎說，保險局在監理上已有淨值比因應處理方式，壽險公會回去將再評估，是否有需要再提此案。（編輯：林淑媛）1111122