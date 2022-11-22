艾訊今年營收拚60億元新高 明年看增雙位數成長

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（中央社記者吳家豪台北22日電）工業電腦廠艾訊今天舉辦法人說明會，發言人黃士青表示，缺料問題已大致解決，第4季營收有望優於去年同期，預估今年全年營收將突破新台幣60億元、創新高；明年在垂直市場應用帶動下，營收有望年增雙位數百分比。

艾訊今年前10個月合併營收達53.42億元，年增33.36%，已超越去年全年的50.7億元，寫下歷年同期新高。

黃士青表示，艾訊是工業電腦產業中游廠商，下游包括系統整合商、經銷商、垂直市場應用。艾訊專注6大垂直市場應用，包括工業自動化、博弈、運輸、網通、醫療、零售。

今年前3季艾訊毛利率32.52%，年減1.8個百分點，主要因為缺料購買現貨，導致毛利率下降，已反映給客戶。黃士青說，目前市場需求下滑，原物料成本對明年毛利率影響不大，主要看產品組合及匯率因素。

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展望明年，黃士青指出，艾訊內部預估及客戶展望都沒有受大環境太多影響，保守預估明年營收將年增個位數百分比，如果匯率因素有利，不排除將年增雙位數百分比，只是成長幅度可能不像今年這麼高。

黃士青說，艾訊去年購入汐止新廠房，預計明年5月搬遷，新廠滿載產能將比北投舊廠增加50%。依照艾訊這2年成長速度，產能可能很快滿載，到時會再尋找其他生產資源。（編輯：潘羿菁）1111122