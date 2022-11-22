台積電擬美國投資3奈米 分析師：台灣技術仍領先

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（中央社記者張建中新竹22日電）台積電創辦人張忠謀21日透露，台積電美國亞利桑那州廠未來可能蓋3奈米廠。分析師表示，台積電3奈米今年第4季在南科廠量產，2奈米將於2025年在竹科寶山廠量產，台灣在半導體技術仍將維持領先地位，依然是全球先進製程重鎮。

張忠謀21日於「2022亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議」代表團返國記者會中表示，台積電美國亞利桑那州廠第一期是5奈米廠，將是美國最先進的製程，之後第二期可能是3奈米。

台積電3奈米今年第4季量產，是台積電、也是全球半導體目前最先進製程。台積電有意前往美國亞利桑那州蓋3奈米廠，引發國內各界高度關注，關心是否削弱台灣半導體的領先優勢。

集邦科技產業分析師喬安表示，台積電擴大海外投資，可能影響台灣晶圓代工產能市占率下滑，不過，台積電在美國等地區的投資，主要支援當地客戶，產能規模有限，如亞利桑那州廠第一期月產能僅2萬片。

喬安指出，台灣2022年晶圓產能占全球比重約48%，隨著美國及日本等地新廠產能陸續開出，台灣2025年晶圓產能比重仍可望維持44%水準，其中12吋晶圓產能比重將約47%，先進製程產能約58%，台灣仍是全球先進製程重鎮。

就技術面而言，台積電5奈米於2020年第2季在南科廠量產，3奈米今年第4季量產，2奈米預計2025年在竹科寶山廠量產。美國亞利桑那州5奈米廠將於2024年量產，落後台灣製程一個世代，台積電亞利桑那州廠未來導入3奈米，台灣半導體技術仍將居領先地位。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真先前也說，台積電亞利桑那州廠對於美國推動半導體製造具戰略性意義，雖然台積電積極海外布局，台灣仍會是最先進製程的主要生產基地。（編輯：楊蘭軒）1111122