鴻海在加拿大設軟體研發中心 研究院拚量子研究

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（中央社記者鍾榮峰台北23日電）鴻海今天上午宣布在加拿大成立軟體研發中心SRDC（Software Research & Development Center），初期SRDC專注軟體開發，SRDC將在第一階段聘用超過百名的設計與工程人才。

鴻海透過新聞稿指出，SRDC軟體研發初期鎖定電動車駕駛體驗、人機介面設計、可用度工程，以及其他內部或客戶需求的設計專案。

此外，鴻海研究院今天上午宣布與加拿大非營利組織Mitacs（Mathematics of Information Technologyand Complex Systems）簽署合作備忘錄，雙方攜手在加拿大進行量子前瞻技術研究。

此次合作備忘錄由鴻海研究院執行長李維斌與Mitacs執行長赫本（John Hepburn）親自簽署，Mitacs將運用在加拿大高等教育研究機構網路，提供資金及人才發展建議，鴻海研究院專注推動量子領域研究。

鴻海表示，這項協議是鴻海擴大在加拿大的研發及創新能力，關鍵布局的第一步。除了量子研究外，鴻海也尋求在加拿大建立研究及設計機構，進一步創造就業機會並推動在地經濟成長。

李維斌表示，藉由與Mitacs的合作夥伴關係，希望研究院能連結加拿大的專業人才，共同投入前瞻技術研究，初期將以量子技術領域為研究主軸。透過Mitacs，鴻海研究院希望在加拿大建立量子計算研究專案，並在第1年網羅約5到10名研究型實習生。

這項合作備忘錄，加拿大駐台北辦事處扮演積極推動的角色，加拿大國際貿易部部長伍鳳儀（Mary Ng）指出，這份合作備忘錄展現出加拿大致力加強與包括台灣在內的印太地區夥伴的貿易和投資關係。（編輯：張均懋）1111123