CFC稅制排除未實現金融資產評價損益 財部將徵詢意見

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（中央社記者張璦台北23日電）CFC新稅制預計明年上路，針對外界建議，將未實現金融資產評價損益自CFC當年度盈餘排除，否則可能有「未實現獲利卻先課稅」問題，財政部表示，已透過工總、商總等詢問業者意見，後續將整合意見對外說明。

為防杜跨國企業或個人藉在低稅負國家或地區成立受控外國企業（CFC）保留盈餘不分配，規避台灣稅負，行政院核定營利事業CFC制度及個人CFC制度自2023年上路，接軌國際反避稅趨勢，維護租稅公平。

新稅制上路前，外界指出，境外投資公司帳上還沒出售的金融資產評價利益尚未實現，台灣股東卻要先繳稅，建議應將未實現資產評價損益暫不列入計算課稅，待實際處分才課稅。

財政部賦稅署官員今天在例行記者會表示，近期已經進一步透過工總、商總等組織詢問業者意見，問卷表定25日收回，後續將統整具體意見，對外說明。

官員指出，先前財政部就已針對此議題說明，國內CFC制度是按國內認可財務會計準則計算的財報盈餘，為計算基礎，且儘量減少調節項目，使納稅義務人免因CFC制度重新計算盈餘，降低納稅義務人依從成本。

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財政部表示，考量金融資產通常於短期內會經常交易，若就未實現金融資產評價損益調減CFC當年度盈餘，短期內即須加回，可能徒增處理程序，現在正在綜整各界意見、參考其他實施CFC制度國家的做法，審慎評估。

此外，賦稅署指出，為協助納稅義務人瞭解CFC制度，賦稅署網站整理CFC制度法規及函釋規定、低稅負國家或地區參考名單、懶人包及常見問答，並持續滾動檢討，各界可查詢運用；同時，各地區國稅局也設有專人專線諮詢服務窗口，並持續辦理講習說明會。（編輯：潘羿菁）1111123