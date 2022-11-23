晶片荒缺車、成本重 和泰車明年擬全面漲價

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（中央社記者江明晏台北23日電）Lexus總代理和泰汽車總經理蘇純興指出，晶片荒問題未緩解，加上先前上海封控等因素，Lexus目前仍缺車達1萬台；而今年經過兩波漲價後，成本壓力還是很大，明年不排除全面調漲價格。

Lexus總代理和泰汽車今天舉行全新RX上市發表會，宣布售價為新台幣245萬至360萬元，先前已於11月7日啟動RX預售，累計至今已破2000張訂單，目標2023年銷售為5000台。

和泰汽車董事長黃南光指出，Lexus深耕台灣已有23年，累計銷售達25萬台的里程碑，今年前10月銷售量為1.58萬台，達21%的市占率，Lexus SUV代表作RX自導入台灣以來，累計銷售已達7.3萬台。

和泰車總經理蘇純興受訪時指出，由於晶片荒問題未如預期緩解，以及上半年中國上海封控等因素，Lexus目前仍缺車達1萬台，但今年下修後的2.1萬台目標可望達陣。

另外，蘇純興也坦言，今年經過兩波漲價後，明年各車種不排除全面性調漲價格，但現階段還在跟原廠討論，努力爭取調幅不要過大。

針對漲價部分，蘇純興表示，受晶片、零組件短缺及疫情影響，汽車產業供應鏈面臨嚴峻挑戰，新車候車期較過往更長，因應原物料上漲，之前已調漲Toyota旗下5款車型價格，調幅2%至7%，還沒漲價的車種明年不排除全面性調漲價格，但現階段還在跟原廠討論，努力爭取調幅不要過大；至於漲過車種短期應不會再調漲，國產車則可能是下波調漲對象。

另外，蘇純興表示，期待明年在不缺車的狀況下，雙品牌Toyota及Lexus銷售會優於今年，目前觀察車用零件晶片將短缺至明年上半年，下半年則要觀察。

針對2023年車市，蘇純興表示，明年看車市持平，今年整體汽車市場銷售下滑，是否比46萬台下修到43萬台的預估值還低，需觀察。（編輯：楊蘭軒）1111123