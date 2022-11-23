內需動能復甦 10月餐飲營業額769億創歷年同月最佳

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圖為民眾中午在台北市信義區一處百貨美食街用餐。（中央社檔案照片）

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（中央社記者鄭鴻達台北23日電）經濟部今天公布10月餐飲營業額為新台幣769億元，創歷年同月新高，年增達13.8%，創下連6紅，顯示疫情走向常態化，民眾願意出門聚餐，邊境管制鬆綁也帶動空廚業績成長，展望11月，經濟部樂觀認為，餐飲業依舊有望創佳績。

經濟部統計處今天發布111年10月批發、零售及餐飲業營業額統計；批發業為1兆642億元、年增4.3%，零售業3807億元、年增2.1%，餐飲業769億元、年增13.8%。

統計處副處長黃偉傑分析，餐飲業10月營業額表現優於預期，主要是COVID-19疫情發展至今漸趨緩，與病毒共存之下，大家願意出來吃飯、聚餐，讓宴會型的消費逐漸回溫。

黃偉傑接著分析，餐館業因百貨公司週年慶集客效應、展店和促銷活動挹注，年增13.5%；飲料店業因開發新商品及優惠活動，年增11.7%；外燴及團膳承包業，因邊境管制放寬，帶動空廚餐點需求增加，年增達27.2%。

餐飲業累計1至10月營業額達7025億元，寫下歷年同期新高，年增20.3%。

零售業10月營業額3807億元、年增2.1%。黃偉傑分析，因疫情趨於常態化，消費人潮回流、部分進口車到港、週年慶等活動4大挹注，致汽機車零售業年增10.0%、布疋及服飾品零售業年增4.7%、電子購物及郵購業年增8.2%。

至於資通訊及家電設備零售業、量販店，則因去年同月有5倍券的振興方案挹注，導致基期較高，分別年減7.4%、4.7%。

零售業累計1至10月營業額為3兆4946億元，也創歷年同期新高，年增7.9%。

10月批發業營表現亮眼，受惠國際品牌消費性電子新品備貨效應、新興科技應用需求續增，以及部分進口車到港數增加，帶動機械器具批發業年增13.9%，汽機車批發業則年增18.2%。

批發業累計前10月營業額達10兆6474億元，創歷年同期新高，年增6.9%。

展望未來，黃偉傑分析，批發業雖有進入耶誕節、元旦鋪貨旺季，與新興科技應用需求延續等支撐，但因終端消費動能走弱、客戶調整庫存，可能將導致11月營業額下降。

黃偉傑認為，零售業營業額不利因素，有11月假日天數較10月少的影響，但因民眾消費、生活漸回常軌，加上去年振興方案基期高的交互影響，預期11月營業額表現將持平。

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不過黃偉傑也指出，餐飲業將受惠疫情影響弱化，讓聚餐、宴會等活動需求持續增加，且因邊境管制逐步放寬，因此預期11月營業額將持續正成長。

統計處預估11月營業額表現，批發業介於1兆354億元至1兆680億元、年減4.8至年減1.8%間；零售業介於3735億元至3848億元、年減1%至年增2%間；餐飲業則是在760億元至780億元、年增13.3%至16.3%之間。（編輯：潘羿菁）1111123