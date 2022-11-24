疫情漸緩實體交易需求增 中信銀：ATM交易成長近1成

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（中央社記者蘇思云台北24日電）隨著疫情趨緩，中信銀行內部調查顯示，後疫情時代消費市場復甦，實體現金交易需求增加，今年下半年使用中國信託銀行ATM進行提款交易筆數及交易人次，都較上半年成長近10%。

中國信託商業銀行（中信銀）今天發布新聞稿，觀察民眾數位化程度愈來愈高，今年1月至10月，ATM無卡提款交易量突破350萬筆，較去年同期成長25%，其中「QR Code無卡提款」交易量成長近50%。

中信銀指出，超過300萬人使用的中信銀行「ATM x LINE個人化服務」，用戶綁定後就能即時透過LINE收到ATM交易通知，也能同步在LINE與Home Bank APP挑選折扣優惠，今年累計已發出逾2200萬張優惠券。

中信銀針對優惠券使用者分析發現，30歲以下世代偏好叫車平台和外送優惠，30歲至50歲世代偏好速食和旅遊優惠，50歲以上世代則偏好美食餐廳和飲品優惠，顯示各世代的生活型態差異。

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另一方面，中信銀已在全台鋪設超過7000台ATM，每月使用次數逾800萬人次。除了擴增ATM機台，中信銀也積極優化使用者體驗，發現像手機般的滑動式點選較為直覺、接受度也較高，因此今年起在台北市交易量大、年輕族群聚集的西門町商圈、師大商圈等處，擴大更換逾1000台「19吋直立式平板ATM」，螢幕較舊款15吋螢幕更易閱讀。

配合金管會推行金融友善服務，中信銀行首創ATM視障存款服務，今年底前將鋪設超過400台視障語音ATM，讓不同客群可以便利使用。（編輯：潘羿菁）1111124