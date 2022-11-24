更多編輯台推薦新聞：
九合一選舉即時開票看中央社 2步驟自定專屬清單
專題

九合一選舉即時開票看中央社 2步驟自定專屬清單

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看
政治

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

疫後首場國際洽商登場 台印尋求韌性供應鏈夥伴關係

2022/11/24 18:34
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭鴻達台北24日電）貿協今天舉辦「韌性供應鏈夥伴大會」，吸引43國共110名國際買主來台洽商。其中印度工商聯合會（FICCI）總幹事查拉（Arun Chawla）表示，盼台印建立韌性供應鏈夥伴關係，也盼雙方在智慧城市、綠色科技、電動車等領域有更多、更好的合作。

經濟部國際貿易局與貿協攜手辦理「韌性供應鏈夥伴大會」，成為疫後首場恢復辦理的國外買主來台大型商洽活動，以虛實整合的方式，吸引來自43國的110名國外業者來台洽商，加上線上160家國外業者共270家業者，與近500家台灣企業洽談。

經濟部國際貿易局副局長李冠志在開幕典禮中致詞指出，在這個全球經濟跌跌撞撞的艱難時刻，正是貿易局與貿協發揮即戰力，為台灣企業搶單的時機。

查拉受訪表示，印度、台灣建立多年良好的雙邊關係，雙邊合作也一直有很好成效，尤其在半導體、電子等產業有良好合作，期盼藉由台廠，能協助印度建立起韌性供應鏈夥伴關係。

查拉舉例，例如鴻海近期宣布在印度設廠的好消息，印度、台灣還能在許多項目，包括智慧城市、綠色科技、電動車等方面，都期盼在未來能看到更多、更好的合作。

查拉也分析，疫情期間的採購金額明顯減緩，在後疫情時代又開始回升，於全球價值鏈當中，亞洲地區採購金額成長率達到5%，台印也在其中，因此雙方會是彼此在亞洲地區的重要貿易合作夥伴。

貿協秘書長王熙蒙說明，為因應疫情後新情勢，在全球供應鏈重組情況下，台灣正打造韌性供應鏈，這次吸引的買主，對機械及電動車方面採購最感興趣，顯示電動車發展無可限量。

王熙蒙說，除促成採購外，也希望促成更多相關的技術、零組件等方面合作，如印尼希望未來國內電動車市占率能發展至50%，而目前也有台灣廠商於充電站建置有基礎，該國電動車市場發展可期。

此外，王熙蒙表示，這次大會是5合1活動，首先是邀請越南、印尼、印度、波蘭、美國以及台灣6國對談韌性供應鏈議題，其次是洽談、三為展示台灣精品，第四是參訪，第五則是諮詢。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

王熙蒙也分析，相對疫情前，這次國外買主來台採購的趨勢，特別強調綠色概念，包括更為重視永續、電動車、機械加工、智慧效能等方面，在在顯示韌性供應鏈議題更受重視。

貿協說明，這次來台買主主要來自巴西、印度、越南，採購品項涵蓋電子資通訊、電動車及充電設備、機械與智慧製造、紡織、汽配包材等橡塑膠製品、消費性產品等，其中又以電子資通訊產品採購需求最多。（編輯：蘇志宗）1111124

#王熙蒙
#查拉
#台灣
王熙蒙
貿協永續會展城市吸引21國千件提案 5優勝者出爐 邊境解封在即 台灣會展產業招手全球商務人士
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族