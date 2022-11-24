疫後首場國際洽商登場 台印尋求韌性供應鏈夥伴關係

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（中央社記者鄭鴻達台北24日電）貿協今天舉辦「韌性供應鏈夥伴大會」，吸引43國共110名國際買主來台洽商。其中印度工商聯合會（FICCI）總幹事查拉（Arun Chawla）表示，盼台印建立韌性供應鏈夥伴關係，也盼雙方在智慧城市、綠色科技、電動車等領域有更多、更好的合作。

經濟部國際貿易局與貿協攜手辦理「韌性供應鏈夥伴大會」，成為疫後首場恢復辦理的國外買主來台大型商洽活動，以虛實整合的方式，吸引來自43國的110名國外業者來台洽商，加上線上160家國外業者共270家業者，與近500家台灣企業洽談。

經濟部國際貿易局副局長李冠志在開幕典禮中致詞指出，在這個全球經濟跌跌撞撞的艱難時刻，正是貿易局與貿協發揮即戰力，為台灣企業搶單的時機。

查拉受訪表示，印度、台灣建立多年良好的雙邊關係，雙邊合作也一直有很好成效，尤其在半導體、電子等產業有良好合作，期盼藉由台廠，能協助印度建立起韌性供應鏈夥伴關係。

查拉舉例，例如鴻海近期宣布在印度設廠的好消息，印度、台灣還能在許多項目，包括智慧城市、綠色科技、電動車等方面，都期盼在未來能看到更多、更好的合作。

查拉也分析，疫情期間的採購金額明顯減緩，在後疫情時代又開始回升，於全球價值鏈當中，亞洲地區採購金額成長率達到5%，台印也在其中，因此雙方會是彼此在亞洲地區的重要貿易合作夥伴。

貿協秘書長王熙蒙說明，為因應疫情後新情勢，在全球供應鏈重組情況下，台灣正打造韌性供應鏈，這次吸引的買主，對機械及電動車方面採購最感興趣，顯示電動車發展無可限量。

王熙蒙說，除促成採購外，也希望促成更多相關的技術、零組件等方面合作，如印尼希望未來國內電動車市占率能發展至50%，而目前也有台灣廠商於充電站建置有基礎，該國電動車市場發展可期。

此外，王熙蒙表示，這次大會是5合1活動，首先是邀請越南、印尼、印度、波蘭、美國以及台灣6國對談韌性供應鏈議題，其次是洽談、三為展示台灣精品，第四是參訪，第五則是諮詢。

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王熙蒙也分析，相對疫情前，這次國外買主來台採購的趨勢，特別強調綠色概念，包括更為重視永續、電動車、機械加工、智慧效能等方面，在在顯示韌性供應鏈議題更受重視。

貿協說明，這次來台買主主要來自巴西、印度、越南，採購品項涵蓋電子資通訊、電動車及充電設備、機械與智慧製造、紡織、汽配包材等橡塑膠製品、消費性產品等，其中又以電子資通訊產品採購需求最多。（編輯：蘇志宗）1111124