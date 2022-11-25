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疫情催化數位經濟新商業模式 貿協辦論壇探討趨勢

2022/11/25 17:06
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（中央社記者鄭鴻達台北25日電）貿協今天舉辦論壇，探討全球數位經濟趨勢。貿協董事長黃志芳表示，數位經濟因疫情在全球遍地開花，共享、ESG也成新數位經濟主流價值，他期許台灣能以新創強國立陶宛、以色列為師，用新創「小國立大業」。

經濟部國際貿易局、貿協今天共同主辦「全球數位經濟新商模趨勢論壇暨市調發表會」，邀請美國、以色列、立陶宛、荷蘭、新加坡等創投加速器及新創專家，分享及探討全球數位經濟趨勢與新商業模式機會。

國貿局副局長李冠志致詞表示，今年是全球創業生態最不確定的一年，但這不一定是壞事，反而帶來更多新機會，讓更多有潛力的公司發展，並激發出新技術，讓台灣新創環境處於10年難得一遇的契機。

黃志芳簡報指出，過往數位經濟集中在美、中兩強，但疫情促使其全球遍地開花，包括東南亞、印度、歐洲、中東的獨角獸均快速崛起，數位經濟新商模也不斷推陳出新。

黃志芳觀察，雖然全球景氣逆風，導致不少美國科技巨頭裁員，但數位經濟不會因此停下腳步，且美國的新創或創投企業，更鎖定招募這些被裁員的科技人才，新創預期將因此產生另一波數位經濟高峰。

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黃志芳強調，近年大型數位平台業者如Amazon、Uber、YouTube都開始跨足廣告業以增加收入，而共享、循環經濟及ESG更成為新主流價值，這些趨勢都促使數位經濟商模不斷推陳出新。

黃志芳也舉以新創聞名的立陶宛、以色列等國為例表示，上述兩國人口雖不多，但仍可創造出不少獨角獸，台灣有2300萬人，且科技發達、國際化程度高，當然也能像上述兩國一樣「小國立大業」。（編輯：翟思嘉）1111125

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