朋程擬公開收購和鉅額交易 再增茂矽股權

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（中央社記者鍾榮峰台北25日電）二極體廠朋程今天董事會決議公開收購功率元件晶圓代工廠台灣茂矽電子不超過1900萬股，全數以現金對價，開始日預計不晚於29日。

值得注意的是，朋程也公告董事會決議透過鉅額逐筆交易，將在28日取得茂矽普通股，朋程指出，此次交易非公開收購。

而二極體廠強茂子公司璟茂科技董事會也決議擬以鉅額交易方式處分茂矽普通股，璟茂科技是茂矽法人董事。朋程是否藉此取得璟茂手中茂矽持股，並再取得1席董事席次，值得觀察。

朋程公告指出，公開收購茂矽開始日預計不晚於29日，交易數量1900萬股為上限，交易單位價格和總金額待交易完成後另行公告，全數以現金為對價。若以茂矽對外已發行1.56億股粗估，占比約12.17%。

朋程指出，併購目的考量長期營運發展，加深供應鏈布局，此次公開收購除可增加投資收益之外，將可加速垂直整合，公開收購完成後，若能充分發揮綜效，對日後每股淨值與每股盈餘應有正面助益。

根據茂矽年報資料，朋程為茂矽最大股東，持股比重17.88%，朋程也取得茂矽2席董事；璟茂科技持股茂矽比重約12.17%，持股數1900萬股，為茂矽第2大股東。

朋程今年已推出純電動車用絕緣閘雙極電晶體（IGBT）模組，明年將推出第三代半導體碳化矽（SiC）模組；朋程先前指出，未來功率元件晶片成本比重增加，擁有晶片整合能力將是關鍵。（編輯：楊凱翔）1111125