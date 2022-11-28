選舉落幕 法人：台股年底留意法人作帳

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（中央社記者潘智義台北28日電）美股漲跌互見，隨著九合一選舉落幕，法人認為，台股短線可能反映選舉結果，但由於基本面佳，有利長期投資，時間近年底，法人作帳動向也值得關注。

道瓊工業指數25日終場上漲152.97點，或0.45%；標準普爾500指數下跌1.14點，或0.03%；以科技股為主的那斯達克指數下跌58.96點，或0.52%；費城半導體指數下跌35.153點，或1.26%。

台股上週五下跌5.49 點，收在14778.51點，成交值新台幣2308.77億元，三大法人合計賣超45.57億元。

產業動態方面，視陽光學11月28日開始上市買賣，為今年第19家掛牌的台灣上市公司。

鼎基自今年5月20日上市至今已滿6個月，且符合規定，11月28日起得為融資融券交易。

二極體廠朋程25日董事會決議公開收購功率元件晶圓代工廠台灣茂矽電子不超過1900萬股，全數以現金對價，開始日預計不晚於29日。（編輯：趙蔚蘭）1111128