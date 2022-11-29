恩德台中梧棲廠明年擴產線 不排除對外併購

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（中央社記者鍾榮峰台北29日電）精密加工設備商恩德今天表示，台中梧棲廠明年新增第2條台壓板生產線，集團並導入智慧型生產線，精密機械廠生產線升級，未來成長不排除對外併購。

恩德下午受邀參加券商舉辦法人說明會，總經理李明哲指出，今年恩德新增FOCASEIKI品牌，展望未來成長動能，恩德擴增產線、加速產品跨洲行銷、提高附加價值、對外持續併購。

在產線布局，李明哲表示，台中梧棲廠明年新增第2條台壓板生產線，另外集團導入智慧型生產線，精密機械廠生產線升級。

展望第4季，恩德指出國際海運缺櫃缺船因素已經在第2季和第3季漸緩解，運費回穩，估單季營業費用可降。

觀察今年前3季營運，恩德指出，受到俄羅斯與烏克蘭戰爭、美國升息壓抑通膨等因素影響，第3季單季營收不如預期，前3季營業費用因為國際運費成本大增，不過毛利率提升受惠自動化產品組合改變，價格調整降低成本壓力，以及新台幣匯率貶值有挹注。

恩德在全球已有11個據點，8座生產基地包括台灣、中國、德國、巴西等地，產品包括數位控制（CNC）加工中心、印刷電路板機械、線性馬達、高頻電主軸、台壓美耐板、UV數位噴繪機械等。

從市場來看，今年前3季歐洲占比約24%，北美占比約32%，台灣占比約32%，中國由原先占比30%下降至8%，從應用來看，恩德切入汽車、軌道、航太、木工傢俱、遊艇、先進材料、金屬等領域。

法人指出，恩德在航太領域間接切入波音、空中巴士等供應鏈，汽車間接打進BMW、富豪汽車（Volvo）、福斯（Volkswagen）等品牌車廠。（編輯：趙蔚蘭）1111129