天擎擬12月下旬上櫃 看好雲端應用訂閱業務長期成長

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（中央社記者張建中台北29日電）IC設計廠天擎積體電路預計12月下旬掛牌上櫃，董事長呂惠平表示，雲端SaaS應用訂閱業務將是未來長期營運成長主要動能。

呂惠平今天在媒體交流會中說，天擎成立於2001年，目前以系統單晶片（SoC）及雲端SaaS應用訂閱兩大業務為主。

其中，系統單晶片業務部分，影音解壓縮、影像處理及pWiFi私有協議為天擎核心技術，產品線有車載監控晶片及無線安防晶片。

至於雲端SaaS應用訂閱業務，天擎提供船艦智慧維保、工廠智慧生產管理及宮廟智慧互動點燈等服務；其中，船艦智慧維保服務已在海巡署600噸巡防艦完成概念性驗證（POC）。

在工廠智慧生產管理服務，天擎已提供7家工廠訂閱式服務；宮廟智慧互動點燈服務已在松山奉天宮建置12萬盞光明燈。

天擎今年累計前10月營收新台幣2.82億元，較去年同期下滑約4.69%。法人預期，天擎今年度營收將與去年差異不大。

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展望未來，呂惠平說，當前總體經濟情勢混沌不明，半導體產業明年恐步入衰退期，天擎系統單晶片業務多少會受到影響，不過，新產品效益可望於明年下半年逐步發酵。

呂惠平表示，除積極擴大宮廟互動點燈服務業務，還將擴及殯葬業者法會相關服務。此外，天擎將鎖定中南部五金加工業，拓展工廠智慧生產管理服務業務，預期雲端SaaS應用訂閱業務將是長期營運成長主要動能。（編輯：楊蘭軒）1111129