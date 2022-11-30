WSTS：半導體明年營收恐減4.1% 記憶體降幅最大達17%

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（中央社記者張建中新竹30日電）世界半導體貿易統計組織（WSTS）預期，2023年全球半導體營收恐將滑落至5565億美元，將較今年減少4.1%；記憶體營收恐減少17%，將是降幅最大的產品類別。

WSTS今天發布最新半導體預估報告，預期今年全球半導體營收可望攀高至5801億美元，將較去年增加4.4%，增幅低於8月間預估的13.9%。

WSTS表示，通膨升高及終端市場需求疲弱，尤其是消費支出部分，為調降今年半導體營收預估的主因。記憶體營收恐衰退12.6%，將是表現最差的產品。分離式元件、感測器及類比IC營收仍可望增加逾1成，增幅分別達12.4%、16.3%及20.8%。

以區域計，WSTS預估，美國市場營收可望成長17%，將是增幅最大的地區；歐洲及日本市場營收也將分別成長12.6%及10%；亞太市場營收恐減少2%，將是表現最差的地區。

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展望2023年，WSTS預期，全球半導體營收恐滑落至5565億美元，將減少4.1%，低於原預估的增加4.6%水準。記憶體營收恐再減少17%，仍將是表現最差的產品。分離式元件營收可望增加2.8%，光電子及感測器營收將同步增加3.7%，類比IC營收將增加1.6%。

WSTS預期，亞太市場2023年營收將減少7.5%，仍將是表現最差的地區；美國市場營收可望增加0.8%；歐洲及日本市場營收皆將增加0.4%。（編輯：趙蔚蘭）1111130