機械公會估景氣明年第2季恢復 全年出口、產值拚持平

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台北國際工具機展TIMTOS 2023展前記者會30日在台北國際會議中心舉行，台灣機械工業同業公會理事長魏燦文（左4）、中華民國對外貿易發展協會秘書長王熙蒙（左5）等人出席，共同主持啟動儀式。中央社記者鄭傑文攝 111年11月30日

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（中央社記者鍾榮峰台北30日電）台灣機械工業同業公會理事長魏燦文今天表示，台灣機械產業最慢明年第2季可以恢復景氣，明年機械業產值和出口表現，期盼較今年持平。他也呼籲，新台幣幣值調整可與日韓一樣水準。

由外貿協會和機械公會共同舉辦的台北國際工具機展（TIMTOS）將在2023年3月6日至11日登場，今天下午舉行展前記者會，主辦單位預估，目前已有超過1000家廠商參展，使用近6100個攤位。

魏燦文會前接受媒體採訪表示，今年8月至10月機械業出口值年減，這是過渡時期，以台灣機械業韌性、經驗與市場，預估最慢明年第2季可以恢復景氣，隨著春天到來，可擺脫陰影。

媒體問及明年成長動能，魏燦文指出，節能減碳和企業社會責任（ESG）趨勢對台灣製造業來說，是很好的機會，台灣機械業可設計出更節能減碳與環保的解決方案，智慧製造和工業4.0趨勢也會帶動成長。

對於全球通膨，魏燦文分析，近期感覺通膨稍微減緩，他認為這是好的現象，不管是通膨還是利率問題已經緩解。

魏燦文指出，COVID-19疫情、美中競爭、俄羅斯與烏克蘭戰爭、全球通膨、美國升息等因素，影響今年下半年全球經濟放緩，研調機構紛紛調降明年經濟展望，面對未來全球不景氣可能持續，產業要強化企業韌性，提升產品附加價值，透過機械轉型升級。

觀察中國市場，魏燦文指出，以前占台灣機械業出口比重約4成多，現在降至2成多，最近中國大陸的白紙運動，對中國會造成不小衝擊。

魏燦文表示，台灣廠商除了布局中國大陸市場，也要放眼全世界，包括美國、加拿大、墨西哥、南美洲甚至非洲市場，值得廠商開發。例如有非洲買主痛定思痛，要購買台灣設備，因為之前買便宜的中國設備，故障率高，吃到苦頭。

展望明年機械業產值和出口表現，魏燦文期盼較今年持平，他鼓勵設備廠商提高研發，和設備精準度與性能，增加拓銷到其他地區。

談到新台幣匯率，魏燦文指出，央行主要看市場調節，但是機械業主要競爭對手是日本和韓國，日圓、韓元匯率降幅都比台灣高，台廠失去較多競爭力。

他舉例，以前台灣機械設備產品與日本相比可便宜約10%至15%，現在日本設備價格與台灣差不多，不少客戶轉買日本設備，值得注意。

魏燦文表示，台灣機械產業持續強化研發與設備差異化、創造利潤，在國際市場的公平競爭下，也希望新台幣幣值調整與日韓一樣水準。（編輯：趙蔚蘭）1111130

台北國際工具機展TIMTOS 2023展前記者會30日舉行，台灣機械工業同業公會理事長魏燦文（中）邀請同業代表出席，以「面對市場趨勢的關鍵思維」進行座談。中央社記者鄭傑文攝 111年11月30日