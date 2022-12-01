海盛離岸風場佈放浮動式光學雷達 加速施工期程

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（中央社記者曾智怡台北1日電）風睿能源帶領的「離岸風電台灣隊」今天宣布，「Formosa 4海盛離岸風電」於年初斥資引進獲得英國碳信託Carbon Trust認證的stage 3商業用浮動式光學雷達系統，進行風能量測等任務，至今已滿半年，持續累積可觀數據，可有效縮短施工期程。

風睿能源（SRE）表示，期望透過提升海氣象觀測與分析的量能與效能，縮短整體開發時程、降低開發風險和成本、減少生態破壞，進而加速推動台灣離岸風電發展。

風睿能源透過新聞稿說明，佈放於Formosa 4海盛離岸風場的浮動式光學雷達SEAWATCH® Wind Lidar Buoy場址水深約為60公尺，光達可量測最高達300公尺；為適應台灣海峽獨特的海象，在設計受力分析時即已經過極端氣候的測試，提供精確的觀測資料。

同時，浮標設置太陽能板及燃料電池，能夠於外海量測達半年以上，具機動性高且維護成本低優點。

風睿能源指出，相較於固定式基座的海氣象塔，浮動式光學雷達為透過繫泊系統固定的海上氣象站，運用雷射都普勒效應，透過浮標上的光學雷達及洋流剖面儀量測風速、風向、洋流流速、流向等海氣象參數，可助於前期規畫時評估潛在風能與有效掌握風險，進而優化風場的設計，適合使用在深水區域，更具彈性及機動性。

除收集精確的風波流資料外，浮動式光達亦可量測海洋生物附著，透過其生長厚度，最佳化水下基礎結構管徑等，降低開發風險和成本。

風睿能源（SRE）技術長Rasmus Wandrup表示，為加速風場推進，離岸風電台灣隊在一開始就引進浮動式光學雷達，從設計至安裝只需固定式海氣象塔不到一半的時間，也因無須打樁，大幅降低對生態環境的衝擊，且可靠的海氣象資訊能幫助風場從水下基礎設計、到後續採購及施工安排更加精準，有效縮短施工期程。

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Rasmus Wandrup進一步說，佈放過程也落實在地化承諾，使用台灣籍的船隻協助工作，並協助拖船獲得國際海事承包商協會（IMCA）檢驗證書及工作設備的荷重認證。

Formosa 4海盛離岸風電位於苗栗縣通霄外海，預計設置單機容量裝置從9.5到20MW的風機，最大裝置容量可達1104MW；鄰近的Formosa 5 海碩離岸風電為截止目前為止唯一通過環評初審的浮動式風場，兩者未來取得政府相關許可並獲配容量、商轉後，將為百萬家戶提供用電。（編輯：楊凱翔）1111201