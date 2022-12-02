鴻海斥資61.4億元 擴大歐洲及中國產能布局
2022/12/2 21:33
（中央社記者張建中新竹2日電）鴻海今天公告分別增資捷克子公司Foxteq CZ s.r.o約5898萬美元及太原富馳科技約人民幣10億元，合計約新台幣61.4億元，擴大歐洲及中國產能布局。
鴻海今天公告，自8月9日至12月2日輾轉透過旗下PCE Paragon solutions Kft公司增資Foxteq CZ s.r.o公司5898萬美元，約新台幣18億元。
鴻海另透過富士康精密電子（太原）投資太原富馳科技人民幣10億元，約新台幣43.4億元，累計投資太原富馳達人民幣15億元。
鴻海於捷克設有研發和設計中心，並生產顯示器、手機、無線通訊、雲端伺服器等產品；太原富士康則主要生產電子元件、行動通訊系統和手機等。
此外，鴻海旗下寶鑫國際自8月18日至12月2日處分天鈺360萬52股，以實現獲利，平均每股125.23元，總金額新台幣4.5億元，處分利益約2.62億元。此外，鴻元國際投資也計劃處分天鈺564萬33股。
受惠電視市場急單湧現，天鈺11月營收止跌回升，達新台幣14.49億元，較10月增加14.97%，為4個月來新高。天鈺預期，第4季營收可望與第3季相當。（編輯：張良知）1111202
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