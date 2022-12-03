台灣軍工產業具發展潛力 狂飆股宜檢視財報表現

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（中央社記者潘智義台北3日電）俄烏戰爭未見緩和，加上美國以國家安全為由限制中國製安全監控、無人機等產品，為台灣業者帶來轉單商機，帶動軍工產業概念股狂飆；分析師建議，若長線投資須檢視財報，台廠在軍工產業有潛力，卻尚未全面成熟。

地緣政治持續影響美國政策思維，除了高科技產品、設備及高階技術禁止輸往中國外，包括中國製的安全監控、無人機等產品也因國家安全因素而受到限制，加上台灣國防自主的發展趨勢，軍工產業成為台股近期最強勢反彈的族群。

無人機概念股雷虎10月底宣布長程無人直升機已通過經濟部「軍民通用無人機能量籌件計劃」審議，明年9月將在國防航太展中亮相。

雷虎科技計劃，將以兩年半時間研發此項多用途重量達150公斤以上、作戰半徑200公里的大型軍民通用無人直升機T-400，正式進軍全球國防軍工產業。雷虎由遙控飛機廠商一舉躍升為軍工概念股，股價自11月1日起呈現飆漲，短短16個交易日，股價自20.65元一飛衝天至49.65元，漲幅達140%。

此外，和成布局纖維複合材料，近年獲得軍事單位訂單，抗彈陶瓷相關產品應用於防彈衣，也受到市場關注，7個交易日漲幅達79%；其他如三陽生產軍用卡車、台船承擔國艦國造重任，以及嘉裕成立民營國軍服裝供應站提供軍用服裝，均成為市場點名的軍工概念股。

漢翔是最標準的軍工股，生產台灣的勇鷹高教機，也負責空軍戰機的後勤維修。漢翔自11月17日波段低點30.5元，漲至12月2日的高點35.4元，漲幅16.06%，漲勢相對穩健。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，受國外戰事影響，帶動近期軍工概念股走強，但實質基本面受惠程度有限，且無法檢視其具體受惠情形。市場資金在現階段財報空窗期流入這類題材型股票，造成股價劇烈波動，或有價差空間；但投資人若要長期投資，仍須檢視財報的具體表現。

蔡明翰直言，靠消息面題材大漲的股票，投資人必須留意價量變化，避免從高點拉回再漲不易。

此外，在俄烏戰爭中，烏克蘭用低軌衛星對外聯絡，打破俄國的封鎖，讓低軌衛星大放異彩。研調機構DIGITIMES分析師黃雅芝接受採訪表示，部分零組件廠商如昇達科、華通已經進入低軌衛星供應鏈，但新興業者如SpaceX或Oneweb，目前仍掌握設計和組裝大權；台廠現階段只限供應零組件，無法做到幫蘋果代工做手機，或是為筆記型電腦品牌業者共同設計的成熟階段。

黃雅芝說明，目前有部分台廠送樣消費者接收端裝置，尚未驗證通過出貨，但預期台廠未來不會在低軌衛星競賽中缺席。

化合物半導體也是軍工產業重要一環，DIGITIMES分析師王尊民指出，現行台廠於軍用化合物半導體產業鏈中，目前處於平穩發展階段。

台灣已有少數磊晶廠如英特磊、垂直整合製造商如全訊、製造代工業者如穩懋投身其中，並針對軍用雷達、軍用通訊、飛彈導引及雷射等高精準度要求的氮化鎵（GaN）與磷化銦（InP）元件或模組進行生產。

王尊民解釋，雖然化合物半導體於軍用需求量不大，但由於軍用雷達、軍用通訊等零組件品質要求極高，業者毛利率較消費性電子高出許多。

針對化合物半導體未來於國防應用，王尊民認為，高功率雷射武器值得關注後續發展，現行已有美國、英國及以色列等國家、研究機構與武器公司投入產品研發。（編輯：張良知）1111203