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傳售VR赴美上市 宏達電：不評論臆測仍將發表新品

2022/12/5 10:57
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（中央社記者江明晏台北5日電）宏達電股價近日上漲顯著，市場陸續傳出宏達電將出售VR事業，以及VR部門擬赴美掛牌上市等消息；宏達電表示，對於市場臆測不予評論，明年上半年將發表新一代VR產品。

宏達電去年進行企業轉型組織重整計畫，並創建7大事業群，包含原先智慧手機業務在內，共有VIVE Systems、VIVERSE、G Reigns、HTC 智慧型手機及智能裝置、VIVE Arts、VIVE ORIGINALS和DeepQ。

近期關於宏達電的消息不斷，上週市場傳出，宏達電擬出售旗下VR事業，引發外界議論紛紛；最近再傳出，宏達電內部正在積極考慮讓旗下數個已獲利的VR部門赴美掛牌上市，藉此募集更多資金以及擴大品牌影響力，預計明後年就會有進度。

宏達電對此表示，不評論市場臆測。HTC致力於拓展元宇宙生態系，合作夥伴涵蓋電信商、藝術、教育、娛樂等領域，預計明年上半年也將發表新一代的VR產品。

業內人士分析，宏達電VR事業和獲利還有一段距離，赴美上市或是透過SPAC恐怕真有難度，且如果宏達電規劃出售VR部門，上半年發表新品的計畫應會先喊卡。

宏達電近期獲得外資報告青睞，在資本市場漲勢凌厲，宏達電今天股價一度來到新台幣62.2元，自11月28日以來，股價已上漲逾20%。（編輯：郭無患）1111205

#宏達電
#HTC
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