亞德客11月營收5個月高點 估需求遞延數個月

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（中央社記者鍾榮峰台北5日電）氣動元件大廠亞德客-KY自結11月合併營收新台幣22.1億元，是7月來高點。亞德客-KY指出，仍難預測何時可以明顯復甦，需求遞延到未來幾個月或季度。

亞德客-KY今天下午公布11月自結合併營收22.1億元，較10月19.74億元增加12%，比去年同期19.25億元年增14.84%，是5個月來高點；累計今年前11月自結合併營收239.93億元，較去年同期231.49億元微增3.65%。

亞德客-KY指出，11月接單金額仍高於出貨，過去幾個季度影響出貨的不確定因素，除了COVID-19疫情管控外，均已朝正向發展，如公司預期，市場需求在第3季應該落底；11月來自能源與照明設備、電池產業、通用機械及汽車產業出貨有較高成長率。

展望未來營運，亞德客-KY表示，仍難預測何時可以明顯復甦，短時間內出貨會受到中國大陸部分城市對疫情管控，以及部分客戶觀望全球高通膨及地緣政治的演變狀況，決定何時進行下階段產能擴充。

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亞德客-KY表示，相關變數只是短期影響，需求遞延到未來幾個月或季度，除了不斷減少的勞動人口迫使客戶提高生產自動化外，亞德客-KY仍期望中國大陸政府在未來公布更多措施刺激市場需求。

美系外資法人日前報告表示，氣動元件產品價格相對穩健，產業擴張紀律維持，中國大陸氣動元件市場明年可成長個位數百分點，預期亞德客-KY明年成長幅度可優於中國大陸成長水準。（編輯：張均懋）1111205