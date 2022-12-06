中科招商創佳績 前10月貿易總額成長近2成

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中科管理局6日公布，111年前10月貿易總額較110年同期成長近2成，其中虎尾園區標準廠房預計年底可提供18單元、6452坪廠房空間，歡迎廠商申請進駐。（中科管理局提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年12月6日

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（中央社記者郝雪卿台中6日電）中部科學園區招商創佳績，中科管理局今天公布，今年到11月底累計引進高科技廠商17家，而今年前10月貿易總額達新台幣7743.38億元，較去年同期成長19.24%。

今年全球經濟雖受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及俄烏戰爭等影響，中科招商仍創佳績，中科管理局表示，截至11月底，累計引進高科技廠商17家，總投增資額達1822.232億元，繳出亮麗成績單。

中科管理局長許茂新表示，力抗國際政經局勢動盪，中科持續蓄積成長動能，截至11月底，已核准237家高科技廠商（含45家外商公司）進駐，投資金額逾2兆4665億元。

許茂新說，中科今年1到8月整體營業額達7706.03億元，較去年同期提升15.42%；1到10月貿易總額達7743.38億元，較去年同期成長19.24%；10月底從業員工數5萬5546人，較去年10月底增加7.94%，續創歷史新高。

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因應台灣半導體產業布局需求及未來整體產業發展，許茂新表示，中科管理局積極辦理台中園區擴建二期計畫，擴建二期毗鄰園區西側，總面積達89.75公頃，透過資源共享，降低開發及維護管理成本，最快民國112年可提供廠商建廠，預計創造年產值約4857億元，提供約4500個就業機會。

此外，中科虎尾園區正在受理廠商申請進駐，許茂新表示，中科管理局於2019年規劃興建虎尾園區標準廠房，預計今年底即可提供18單元、6452坪廠房空間，各單元可彈性合併租用，目前已有多家廠商洽詢中。（編輯：謝雅竹）1111206