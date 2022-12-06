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台積電美國廠移機典禮為何重要？6大重點看懂設廠緣由及影響
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貿協攜手日本貿易振興機構 共拓台日企業第三地市場

2022/12/6 18:22
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（中央社記者鄭鴻達台北6日電）外貿協會（TAITRA）今天與日本貿易振興機構（JETRO）共同舉辦「T-J雙邊聯席會議」，除簽署合作備忘錄（MOU）確認未來3年合作方向，以持續協助台日企業拓展第三地市場，也將在明年參與對方的食品展，共同為兩國食品業者拓銷。

貿協發布新聞稿指出，貿協董事長黃志芳今天赴東京出席「T-J雙邊聯席會議」，與JETRO理事長佐佐木伸彥洽簽MOU，而雙方近年協助台日企業合作拓展第三地市場，已促成數項成功案例，因此此次會議也提出2.0版升級作法。

佐佐木伸彥指出，據JETRO最新調查，因應供應鏈重組，日本企業傾向在地採購、生產、銷售；黃志芳表示，全球供應鏈重組趨勢升溫，未來3個重點國家為印度、越南，墨西哥，盼雙方能協助台日企業赴上述國家布局供應鏈，聯手開發當地商機，為台日創造互利雙贏新局。

在會中，外貿協會也與JETRO探討全球經貿受地緣政治、升息、通膨、供應鏈重組等干擾下，如何透過「數位轉型」、「台日企業合作開發第三地市場」以及「加強農林水產與食品業推廣」，以強化彼此服務與合作。

黃志芳也談及台積電赴美國鳳凰城設廠，將帶動台灣供應鏈企業前往美國投資，並表示台積電在熊本設廠後，預期也會有同樣效應，基於貿協、JETRO都肩負協助廠商海外布局的任務，因此建議可合作協助台日企業參與台積電供應鏈。

貿協指出，經濟部10月啟動的「台灣食品全球GO」計畫，是由貿協協助業者分散市場，其中日本為主要拓銷市場之一。

佐佐木伸彥表示，JETRO明年將組團參加台北國際食品展，協助日本農業對外拓銷；黃志芳則回應明年將率大型展團赴日參與東京國際食品展，藉由東京食品展及台北國際食品展兩平台，雙方互組國家館，協助安排與當地進口商媒合與洽談。

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貿協說明，黃志芳後續將於TJ會議後，參訪日本的衛星、航太及能源等知名企業及隱形冠軍企業，盼發掘台日雙方企業的合作契機。

貿協指出，自2006年起，「T-J聯席會議」每年輪流於台、日辦理，今年邁入第15屆，是雙方貿易推廣機構重要業務溝通管道，去年雖受疫情阻撓，但仍採視訊會議維持對話，此聯席會議也是JETRO唯一與國外推廣貿易機構持續辦理的雙邊聯席會議。（編輯：林興盟）1111206

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