更多編輯台推薦新聞：
大谷翔平投打都入選年度最佳陣容 二刀流表現獲肯定
運動

大谷翔平投打都入選年度最佳陣容 二刀流表現獲肯定

日本前田大然射門得分 高中曾被趕出球隊脫胎換骨成奇兵
運動

日本前田大然射門得分 高中曾被趕出球隊脫胎換骨成奇兵

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台積電美國廠移機典禮為何重要？6大重點看懂設廠緣由及影響
首頁 / 產經
台積電
新聞專題
台積電2/300
首頁 / 產經

股匯齊跌 新台幣重貶1.83角收30.638元

2022/12/6 18:32
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北6日電）市場對美國聯準會升息的憂慮再起，美股道瓊指數重挫逾400點，台灣今天股匯雙挫，台股失守14800點，新台幣重貶1.83角，收盤收在30.638元，終止連5升，台北及元太外匯市場總成交金額16.25億美元。

美服務業數據意外攀升，市場擔心美國聯準會（Fed）持續擴大升息，美科技股應聲重挫，台股今天由台積電領跌，大盤指數終場跌251.86點，震盪收在最低14728.88點。

台灣股匯市今天連袂走弱，外匯交易員指出，美元指數反彈，加上外資午後匯出力道加劇，令新台幣貶幅擴大，今天以30.520元開盤後，一路走貶，盤中最低至30.648元、貶值近2角。

美元指數反彈之下，今天主要亞幣多呈貶值，根據央行統計，今天人民幣貶0.52%，台幣貶0.6%、貶幅居中，日圓貶值1.31%，韓元跌勢最重、貶1.99%。

外匯交易員表示，投資人靜待美國聯準會下週利率政策會議出爐，為後續操作提供指引，屆時美元指數表現以及外資動向，也將進一步牽動台灣股匯市走勢。（編輯：楊凱翔）1111206

#台灣
#央行
#台積電
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
美國官員：台積電將加碼投資3奈米廠