股匯齊跌 新台幣重貶1.83角收30.638元
2022/12/6 18:32
（中央社記者潘姿羽台北6日電）市場對美國聯準會升息的憂慮再起，美股道瓊指數重挫逾400點，台灣今天股匯雙挫，台股失守14800點，新台幣重貶1.83角，收盤收在30.638元，終止連5升，台北及元太外匯市場總成交金額16.25億美元。
美服務業數據意外攀升，市場擔心美國聯準會（Fed）持續擴大升息，美科技股應聲重挫，台股今天由台積電領跌，大盤指數終場跌251.86點，震盪收在最低14728.88點。
台灣股匯市今天連袂走弱，外匯交易員指出，美元指數反彈，加上外資午後匯出力道加劇，令新台幣貶幅擴大，今天以30.520元開盤後，一路走貶，盤中最低至30.648元、貶值近2角。
美元指數反彈之下，今天主要亞幣多呈貶值，根據央行統計，今天人民幣貶0.52%，台幣貶0.6%、貶幅居中，日圓貶值1.31%，韓元跌勢最重、貶1.99%。
外匯交易員表示，投資人靜待美國聯準會下週利率政策會議出爐，為後續操作提供指引，屆時美元指數表現以及外資動向，也將進一步牽動台灣股匯市走勢。（編輯：楊凱翔）1111206
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