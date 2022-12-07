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吳東亮：台積電赴美是好的決定 不會讓台灣空洞化

2022/12/7 12:51
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（中央社記者鄭鴻達台北7日電）工商協進會理事長吳東亮今天表示，長期來看，台積電到海外尤其是美國投資是好的決定，不會讓台灣產業空洞化，因為若台積電不去美國投資，它的競爭對手也可能會去。

工商協進會今天舉行理監事聯席會議，邀請行政院政委兼經貿談判辦公室總談判代表鄧振中，以「當前國際情勢下的台美經貿發展」為題發表演講。

對於台積電赴美設廠引發「去台化論述」，外界擔心台灣產業空洞化，吳東亮在會前接受媒體訪問時表示「不會發生這種事」。

吳東亮引述台積電總裁魏哲家「門都沒有」說法，認為台積電花費30年打造出的半導體生態系供應鏈，並非可以在短時間內被取代，台積電到海外尤其是美國投資，「是好的決定」。

吳東亮分析，就市場面來看，台積電到美國投資是因應市場需求，且不只台積電過去，也會將台灣的供應鏈帶過去，這當然是配合美國政府要求，但也是反映市場的需求，也可增加台灣的市占率。

吳東亮強調，台積電到海外投資，是台灣經濟力向海外延伸，若台積電不去美國投資，它的競爭對手也可能會去，長期來看，這反而是好的決定，不會讓台灣空洞化。

另外，對於工商團體何時將組團赴中國參訪，吳東亮表示至少要等中國解封，以工商協進會立場，現在疫情趨緩，不只中國，前往日本、東南亞也是規劃方向。（編輯：林淑媛）1111207

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