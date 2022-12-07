今年海外基金前4強 資源、拉美、基建、醫療勝出

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（中央社記者韓婷婷台北7日電）2022年即將進入倒數，回顧今年來投信發行海外股票基金表現，截至11月底，僅有24檔基金維持正報酬，報酬率超過5%的基金有18檔，主要集中在資源、基礎建設、醫療等產業型基金，區域型則是拉美相關標的較為突出。

法人表示，進一步分析單檔基金績效，表現最為出色的是PGIM保德信全球資源基金，今年來績效高達近50%，與第二名的安聯全球油礦金趨勢基金34.32%有超過15個百分點的差距，至於區域型基金則由柏瑞拉丁美洲基金26.53%、PGIM保德信拉丁美洲基金25.23%名列第一與第二名。

PGIM保德信全球資源基金經理人楊博翔表示，近期國際能源價格每桶跌破80美元關卡，不過檢視能源類股仍維持在相對高點位置，且觀察今年中國用路需求多次因防控措施而大受影響，國際航班數也僅疫情前的1/5，預估中國逐步解封後，汽油與航空油將成為用油需求的一大動能，目前中國航空企業已規劃增加明年春季國際航班量，有助於提振國際能源價格。

楊博翔說明，雖然目前市場預估2023年整體經濟將維持低度成長，但油品相較其他原物料具有較高的需求韌性，加上各國政府紛紛祭出能源補貼計畫來緩和通膨衝擊，因此明年整體油品需求成長仍可達每天200萬桶，與今年成長幅度接近。

至於基礎建設產業的投資，在能源產業上也具有龐大的投資契機，PGIM保德信全球基礎建設基金經理人王翔慧表示，目前液化天然氣（LNG）相關基礎建設的投資，是基礎建設類股中的熱門話題，特別是面對未來俄羅斯可能進一步中斷供氣的風險，歐洲國家如何在明年夏季快速建立充足庫存，將是一大挑戰。

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台新醫療保健新趨勢基金經理人黃俊晏表示，美國著名經濟學家保羅．皮爾澤（Paul Zane Pilzer）的著作「財富第五波」，將「預防保健」視為IT產業後的全球「財富第五波」，醫療保健基金是未來不可或缺的資產配置。

新光投信則指出，今年以來，美股遇逆風，生技醫療類股因產業具防禦性質、剛性需求不變、加上長期趨勢偏多，成為美股資金避風港，據理柏資訊統計，以國內10檔全球生技醫療基金來看，近3年期間高達9檔基金維持正報酬。（編輯：楊凱翔）1111207