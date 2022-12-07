鴻海領投Sonatus B輪融資 打造電動車軟體方案

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（中央社記者鍾榮峰台北7日電）車用軟體服務商Sonatus今天宣布完成7500萬美元的B輪融資，由鴻海集團領投。鴻海指出，雙方合作有助打造跨平台的電動車創新解決方案。

Sonatus今天在官網發布新聞稿指出，完成7500萬美元的B輪融資，加上先前的A輪融資，Sonatus已從創投公司、策略合作夥伴及客戶募集到超過1.1億美元的資金。

鴻海集團軟體研發中心資深協理葉光釗表示，鴻海願景是將過往在個人電腦和手機領域的成功模式複製到電動車產業，打造跨平台的電動車創新解決方案，鴻海與Sonatus的策略合作關係將發揮綜效。

Sonatus指出，韓國現代（Hyundai）、KIA及Genesis的多款量產車採用Sonatus的軟體，包含Genesis的轎車以及休旅車（SUV）車型。Sonatus預計到2023年，使用Sonatus軟體平台的車款將達到數百萬輛。

Sonatus主要布局車用軟體服務，協助車廠及產業生態系加速創新，進入軟體定義車（SDV）階段，Sonatus主要投資者包括鴻海集團、現代汽車集團旗下KIA、LG電子、美滿電子（Marvell）、SAIC Capital、美國矽谷創投Translink Capital、聯電子公司UMC Capital和萬向集團。

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產業人士指出，Sonatus由Translink Capital創始合夥人、韓國浦項鋼鐵創辦人之子Park Sung、以及Jeff Chou於2018年創立於美國加州森尼韋爾（Sunnyvale），Sonatus已與現代簽署合作協議，並積極與Stellantis、中國上汽等車廠洽商合作。

產業人士表示，鴻海集團已與Sonatus討論業務合作，包括車輛軟體元件與方案、雲端服務合作等，雙方合作有助鴻海集團布局車用軟體，並有助鴻海集團投入其他電動車開發專案。（編輯：黃國倫）1111207