國產11月營收維持高檔 看好科技業建廠需求

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（中央社記者賴言曦台北8日電）國產建材實業公告11月集團營收新台幣19.52億元、年減3.65%，累計前11月營收194.16億元、年減1.94%，國內本業11月營收15.14億元；展望後市，國產表示，看好科技業建廠需求。

國產今天透過新聞稿說明，國產11月營運受惠全台科技廊道大建設，台灣營運達成率超過100%，集團11月營收與10月一樣處在超過18億元的高檔。與去年同期相較，若扣除去年5月出售中國昆山廠的比較基期因素，整體營運態勢穩健。

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國產表示，艾司摩爾、輝達、美光等海外科技大廠相繼宣布在台投資計畫，帶旺全台科技產業鏈與建廠所需的營運商機，國產擁有縝密的科技行控，進行巨量混凝土澆築的協同作業能力，充分掌握科技業建廠帶動的建設商機。

展望後市，國產指出，除了科技建廠需求強勁，帶動本業表現外，國產近幾年往全建材集團發展，投資的國宇建材AVC輕質隔間磚，今年一量產就供不應求，加上旗下所屬、已動土的南港大型開發案地處東區門戶軸心精華地段，隨南港房價、地價不斷創新高，潛在開發利益龐大，國產在營運獲利及資產活化雙引擎優勢下，前景可期。（編輯：張均懋）1111208