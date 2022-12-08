前10月行動通訊申訴量 台灣之星、亞太電不減反增

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（中央社記者蘇思云台北8日電）根據NCC與電信消費爭議處理中心統計，今年前10月行動通訊申訴量達5106件，較去年同期年減11%；五大電信前10月累計申訴數多數都下滑，僅台灣之星、亞太電信分別年增31.39%、11.84%。

國家通訊傳播委員會（NCC）日前公告，今年8月1日起，爭議案件處理報告書由電信消費爭議處理中心製作並公告。電信消費爭議處理中心公布10月行動通訊申訴量422件，跟去年同期相比年減31%，五大電信業者中，僅亞太電呈現年增狀態。

10月行動通訊申訴量（包含4G與5G）以通訊連線品質類案件數最多，共230件，占比54.5%；其次為申裝、異動、續約類，共43件，占比約10.1%；再來為資費類，共26件，占比6.16%。

在通訊連線品質改善部分，台灣之星表示，提供分享器加強室內訊號，優先針對突增高負載站台進行優化調整及擴容作業，會適時建議用戶依使用習慣選擇合適方案，並透過穩定的固網解決網速不佳感受。

在申裝、異動、續約類，亞太電信表示，要求門市人員說明清楚專案內容、資費與合約等資訊，確認民眾了解後再進行後續申裝與續約。

台灣大哥大去年底宣布合併台灣之星，遠傳電信也在今年2月底宣布合併亞太電信，為電信市場投下震撼彈。外界關注電信合併案進度，也關注兩家較小的電信業者服務品質、消費者保護權益是否受影響。

根據NCC跟電信消費爭議處理中心統計，今年前10月電信業行動通訊申訴數為5106件，跟去年相比年減11%。值得關注的是，五大電信業者中，中華電、遠傳、台灣大哥大申訴年減23%、30%、29%，但亞太電信、台灣之星累計前10月申訴仍年增11.84%、31.39%。

NCC官員說明，去年因為疫情實施三級警戒，民眾使用網路習慣也有改變，導致去年5月到8月整體申訴數確實有增加。台灣之星今年因台電停電問題，部分期間確實申訴量較高，但其他業者的申訴量在這幾個月並沒有明顯波動。（編輯：潘羿菁）1111208