持續缺車 和泰車在手訂單1.5萬輛、交期4個月

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（中央社記者張良知台北8日電）和泰車今天下午舉行線上法人說明會，認為儘管2023年有疫情、通膨、俄烏戰爭等負面因素，但各車廠手中握有很多訂單，成為明年車市的基本盤，和泰車目前在手訂單缺車約1萬5000輛，交期拉長至4個月。

和泰車預估今年小型車銷售14.5萬輛，市占率目標33.7%，TOYOTA和LEXUS雙品牌前11月累計掛牌數已達13萬1653輛。

和泰車今年受到和泰產險防疫險造成鉅額理賠拖累，第3季單季每股虧損新台幣24.99元，累計前3季稅後虧損達101.7億元，每股稅後虧損18.62元；協理劉松山表示，若扣除一次性防疫險因素，前3季本業獲利仍較去年同期成長約8%。

劉松山表示，至12月1日止，和泰產險理賠60.7萬件，賠付金額303.4億元；儘管日後將無隔離險的理賠，但目前有效保單仍有70.6萬件，後續總理賠金額仍難預估。

針對2023年展望，和泰車表示，包括疫情、通膨、俄烏戰爭及國內經濟都是可能的影響負面因素；正面因素則是各車廠手中握有很多訂單，主要是沒車可交，目前和泰車手中握有TOYOTA和LEXUS訂單未交貨約1萬5000輛。

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至於晶片短缺的情況，和泰車表示，主要造成進口車及零件短缺，台灣生產的國產車因晶片供應穩定，帶動國產車比重由55%提升至7成水準；以目前晶片廠生產調整的情況來看，預估晶片供應吃緊情況可在2023年下半年較為緩和。

由於國產熱賣車款Yaris將於明年停產，法人關心後續是否有接替車款，和泰車表示，會研究新的替代性商品，不會讓生產線停下來，也不會對財務有影響，新車款預計在農曆年後對外發表。（編輯：楊蘭軒）1111208