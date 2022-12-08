和大前11月營收超越去年全年 明年電動車看佳

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北8日電）汽車傳動系統製造廠和大今天下午公布前11月自結合併營收新台幣67.25億元，超越去年全年營收，獲利也可望較去年成長。和大指出，明年電動車傳動市占率增加，營收正向看待。

和大自結11月合併營收6.15億元，較10月5.76億元成長6.79%，比去年同期6.09億元微增1%，累計今年前11月自結合併營收67.25億元，較去年同期61.59億元成長9.19%。

和大指出，前11月營收已超過去年全年，獲利也可望較去年成長。

展望明年，和大表示，將有新客戶與新項目接續量產投入，整體電動車傳動領域市占率可持續增加，帶動營收持續正向成長。

和大重申，已重啟年度調薪計畫，今年全體同仁平均調幅可達4%，並追溯自第4季生效。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

和大今年積極布建新世代AI廠房，嘉義五廠規劃金屬科技廠及精密AI廠使用，總投資金額新台幣35億元，第一期工程金屬科技廠營建工程正興建中，預計明年第3季設備安裝，明年第4季正式投產。

目前和大嘉義廠區已是集團最大生產基地，現有一廠、二廠、三廠，再加上興建中的五廠，總生產規模將超過年產60億元以上產能，再加上原有大里廠及中科廠，和大擘劃全產能將突破百億元目標。（編輯：翟思嘉）1111208