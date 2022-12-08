鴻海砸153億元增資印度孫公司 傳擴iPhone14產線

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（中央社記者鍾榮峰台北8日電）鴻海今天傍晚公告透過子公司轉增資印度當地孫公司5億美元（約合新台幣153億元），市場揣測，這是鴻海集團在印度清奈廠區擴充生產iPhone 14產線所需資金。

鴻海公告，子公司Foxconn Singapore Pte Ltd投資5億美元，轉增資印度Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Private Limited，鴻海指出，這與當地長期投資有關。

印度媒體在9月下旬報導，蘋果（Apple）證實iPhone 14在印度生產，鴻海集團在坦米爾那都省（Tamil Nadu）廠區將開始製造iPhone 14。

市場揣測，此次鴻海轉增資布局印度，是印度清奈廠區擴充生產iPhone 14產線所需資金。

鴻海去年12月底也透過子公司轉增資印度Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Private Limited股權，增資金額3.5億美元，當時市場推測是鴻海印度清奈廠區擴充生產iPhone 13產線所需。

鴻海印度廠區已累積製造iPhone深厚經驗，先前鴻海集團在印度廠區已製造生產iPhone XR、iPhone 11、iPhone 12等，鴻海集團印度廠區主要設在坦米爾那都省的重要城市清奈。

天風國際證券分析師郭明錤在12月7日分析，目前iPhone在中國大陸以外的組裝基地會鎖定印度，初期產能滿足北美市場需求，以後印度iPhone生產占比可能提升至30%至40%。（編輯：楊蘭軒）1111208