防漂綠 永續經濟活動認定參考指引出爐

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（中央社記者謝方娪台北8日電）拚淨零轉型，金管會與行政院環保署、經濟部、交通部及內政部今天共同發布「永續經濟活動認定參考指引」，鼓勵上市櫃公司自願揭露營運主要經濟活動符合指引的情形，並鼓勵金融業參考指引進行投融資評估。

金管會強調，目前指引並未涵蓋國內所有產業及經濟活動，若企業從事的經濟活動不適用此指引所列的一般及前瞻經濟活動，不代表企業就不符合永續；目前指引先鼓勵企業自主揭露，長期將往強制揭露方向走。

為鼓勵金融業將資金導引至永續經濟活動，並協助企業及金融業判斷永續經濟活動定義，金管會與相關部會參酌歐盟等國際作法及產官學界建議，研訂「永續經濟活動認定參考指引」。

指引初步針對台灣金融業投融資最多、銀行授信占比將近3成的產業，包括部分製造業、營造建築與不動產業、運輸與倉儲業的16項一般經濟活動及13項前瞻經濟活動，提供是否符合永續認定的參考指引。

金管會副主委蕭翠玲說明，指引針對「氣候變遷減緩」環境目的訂定「具實質貢獻的技術篩選標準」，且以對其他環境目的（例如氣候變遷調適、水資源保護等）及對社會保障未造成重大危害為原則。

蕭翠玲指出，推動初期以上市櫃公司為主，鼓勵企業在永續報告書、年報或公司網站自願揭露營運主要經濟活動或專案項目「適用」與「符合」指引的情形、有無具體改善或轉型計畫，並判斷自身主要經濟活動的永續程度。

為發揮金融影響力引導產業淨零轉型，金管會鼓勵金融業投融資或金融商品有對外標示「綠色」、「ESG」或「永續」等概念者，可參考指引進行投融資評估及決策、商品設計及與企業議合。

蕭翠玲表示，銀行授信已有5P原則，此指引等同多1項新原則，不過指引目前為參考性質，若金融業投融資對象按指引自願揭露，金融業會認可是更符合永續發展、更積極向前的企業，至於沒有自願揭露的企業，金融業不會因此就不給投融資。

5P原則為借款戶（people）、資金用途（purpose）、還款來源（payment）、債權保障（protection）及授信展望（perspective）。

金管會後續將和相關部會研議精進「永續經濟活動認定參考指引」，預計有3大方向，第一是擴大適用的產業及經濟活動類別；第二是滾動檢討技術篩選標準；第三是訂定氣候變遷減緩以外環境目的的量化技術篩選標準等。

目前「永續經濟活動認定參考指引」是由企業自主揭露並認定自身永續程度，並未要求要經第三方認證，但企業必須提供相關資料佐證。

金管會綜合規劃處長胡則華表示，此案由金管會及環保署委託中經院、金研院及資策會進行研究，訪問並蒐集產業界對技術篩選標準訂定的相關意見，特別感謝研究單位提供支持。（編輯：楊蘭軒）1111208