美元貶值匯兌損失拖累 中信金11月虧損6.52億元

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（中央社記者蘇思云台北8日電）中信金今天公布自結11月獲利。中信金表示，銀行存放款等動能良好，不過子公司台灣人壽因美元大幅貶值，產生匯兌損失，影響中信金控單月獲利，出現虧損新台幣6.52億元。

中信金今天公布自結11月獲利，11月單月稅後虧損6.52億元，累計前11月稅後盈餘330.14億元，年減36%，累計每股稅後盈餘（EPS）為1.64元。

中信金財務長徐旻傾告訴中央社記者，單月獲利表現主要因美元貶值影響台壽產生匯兌損失。子公司中信銀11月獲利30.86億元，前11月稅後盈餘為333.76億元，年成長約23.8%。

徐旻傾表示，銀行因為存、放款動能成長，再加上利差擴大，前11月淨利息收入年成長達27%（含泰國LHFG集團），不過今年因為市場震盪、財管客戶比較觀望，前11月淨手續費收入年減8%。

子公司台灣人壽11月虧損36.15億元，前11月稅後盈餘為20.04億元，年減逾9成。

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徐旻傾表示，美元11月大幅貶值、新台幣升值達4.2%，產生較多匯兌損失，回沖外匯價格變動準備金後，外匯價格變動準備金餘額從10月底166億元，下滑到11月底131億元；資本市場依然震盪，沒有太多股債處分。

中信產6月底先增資40億元，9月第二次先減資再增資50億元，11月底先減資再增資65億元，三次增資總金額達155億元。徐旻傾表示，中信產11月防疫保單理賠給付約16億元，理賠有稍微減緩，不過後續仍要持續觀察。（編輯：楊蘭軒）1111208