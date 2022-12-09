星台貿易旺 新加坡代表：探索新興展業合作機會

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（中央社記者黃雅詩台北9日電）台亞會今天發布調查顯示，台商在新加坡各外商形象中排名第2。新加坡駐台代表葉偉傑表示，去年星國對台貿易額達750億美元，佔台灣與所有新南向國家貿易總額一半，顯示彼此企業有高度信任。

台灣亞洲交流基金會今天舉行「台灣與台商形象調查－新加坡報告」發布記者會，新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑、駐新加坡代表梁國新、台亞會董事長蕭新煌、執行長楊昊皆參與。

梁國新透過視訊致詞表示，新加坡是台灣在亞洲首度簽署FTA（自由貿易協定）的國家，雙邊經貿關係持續增長，他要分享好消息，今年1到7月，新加坡已成台灣對外投資第一大目的國，台灣開放國境後，也有更多台商洽詢投資機會。

葉偉傑表示，疫情與俄烏戰爭皆未影響星台經貿夥伴關係，2020年雙邊貿易成長13%，2021年更有超過30%成長率，星台貿易蓬勃反映了兩個經濟體的互補特性。

葉偉傑表示，星台企業跳脫過去以電子、機械零件、石化產業為主的經濟領域，積極探索新興產業機會。

葉偉傑舉例，相較現今90%以上食品供應需靠進口，新加坡自我設定的目標是在2030年前，當地生產食材期盼可滿足國內30%營養需求，台灣的台達電子對此展現強大支持，在新加坡開發智慧農業，讓無農藥蔬菜可以全年在室內種植。

台星也在永續發展領域合作，葉偉傑舉例，新加坡要求從2030年起，所有新車登記只限電動汽車，為實現這個願景，星國正與Gogoro合作，在新加坡甚至其它東南亞市場，引進智慧電池技術等。

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談到星國企業在台的重要合作，葉偉傑舉例，新加坡星展銀行明年完成收購花旗銀行在台灣的零售銀行業務後，將成為台灣最大外資銀行，他期待星展銀行未來能成為台商拓展亞洲業務的重要夥伴。

葉偉傑指出，另一家在台灣穩定發展的是新加坡科技工程公司，新科工程的強項是開發智慧移動方案，新科去年獲得數百萬美元合約，參與高雄捷運紅線工程，今年再成功得標價值10億美元合約，為高雄捷運黃線開發火車站和鐵路電子化解決方案。（編輯：翟思嘉）1111209